Reina'nın akıbeti belli oldu!

Dün Sabah itibarıyla bir devir tamamen kapandı. Yılbaşında gerçekleşen kanlı terör saldırısının ardından kapılarını bir daha açmamak üzere kapatan Reina, belediye ekipleri tarafından, 'mevzuata aykırılık' gerekçesiyle tamamen yıkıldı.

DOĞUŞ YENİ MEKAN İÇİN HAZIRLANIYOR

Öte yandan Reina'nın yerine, mal sahibi olan Doğuş Grubu da kendi işletmesini açmak için hazırlıklara başladı.

İstanbul'un meşhur yeme içme ve eğlence mekanı Reina yılbaşı akşamı terör saldırısına uğramış 39 kişi hayatını kaybetmişti. Uzun süre kapalı kalan eğlence mekanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, "Beşiktaş İlçesi, Ortaköy Mahallesi'nde bulunan Reina isimli eğlence mekanında mevzuata aykırı kısımlar için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümenince yıkım kararı alınmıştır" açıklamasıyla yıkıldı.

REİNA'NIN YERİNE OTEL YAPILACAKTI AMA...

Reina'nın sahibi Mehmet Koçarslan'ın mahkemelik olduğu mal sahibi Ferit Şahenk'in buraya beş yıldızlı bir otel yapacağı yıllardır konuşuluyordu. Şimdi ise Doğuş grubunun D.ream adlı yeme, içme ve eğlence şirketiyle beş yıldızlı otel yerine burada 29, Fenix, Le Petit Maison, Zuma, Da Mario gibi kendi markalarının yer alacağı projeyi hayata geçireceği kulislerde konuşulmaya başlandı.