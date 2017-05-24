'nın akıbeti belli oldu!

Giriş Tarihi: 24.5.2017 15:15 Güncelleme Tarihi: 24.5.2017 15:26
Reina'nın akıbeti belli oldu!

Yılbaşı gecesi 39 kişinin terör sı sonrası hayatını kaybettiği geçtiğimiz günlerde yıkılarak tarihe karışmıştı, mekanın yerine Doğuş Grubu'nun kendi işletmelerinin geleceği konuşuluyor. Eylül 2016'da 14 yıldır Reina’yı işleten Mehmet Koçarslan Doğuş Holding’in açtığı davayı kabul etmiş ve tahliye kararı çıkmıştı

Dün Sabah itibarıyla bir devir tamamen kapandı. Yılbaşında gerçekleşen kanlı terör sının ardından kapılarını bir daha açmamak üzere kapatan , belediye ekipleri tarafından, 'mevzuata aykırılık' gerekçesiyle tamamen yıkıldı.

DOĞUŞ YENİ MEKAN İÇİN HAZIRLANIYOR

Öte yandan Reina'nın yerine, mal sahibi olan Doğuş Grubu da kendi işletmesini açmak için hazırlıklara başladı.

İstanbul'un meşhur yeme içme ve eğlence mekanı Reina yılbaşı akşamı terör saldırısına uğramış 39 kişi hayatını kaybetmişti. Uzun süre kapalı kalan eğlence mekanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, "Beşiktaş İlçesi, Ortaköy Mahallesi'nde bulunan Reina isimli eğlence mekanında mevzuata aykırı kısımlar için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümenince kararı alınmıştır" açıklamasıyla yıkıldı.

REİNA'NIN YERİNE OTEL YAPILACAKTI AMA...

Reina'nın sahibi Mehmet Koçarslan'ın mahkemelik olduğu mal sahibi Ferit Şahenk'in buraya beş yıldızlı bir otel yapacağı yıllardır konuşuluyordu. Şimdi ise Doğuş grubunun D.ream adlı yeme, içme ve eğlence şirketiyle beş yıldızlı otel yerine burada 29, Fenix, Le Petit Maison, Zuma, Da Mario gibi kendi markalarının yer alacağı projeyi hayata geçireceği kulislerde konuşulmaya başlandı.

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Reina'nın akıbeti belli oldu!
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