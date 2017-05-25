Ekonomi Bakanlığı'ndan Rusya açıklaması

Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'nin Rusya'dan tarım ürünleri ithalatına kısıtlama getirdiği iddialarına ilişkin, "Söz konusu haberler doğruyu yansıtmamakta olup, Türkiye imzalanan mutabakata sadıktır." ifadesi kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Türkiye'nin Rusya'dan tarım ürünleri ithalatına kısıtlama ve kota uygulaması getirdiği" yönünde haberler yer aldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iradeleriyle ülkeler arasında yeniden iyi ilişkilerin tesis edildiği anımsatılan açıklamada, 2 ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin önündeki engellerin kaldırılması ve daha önce belirlenen hedefler doğrultusunda geliştirilmesine yönelik çalışmaların olumlu sonuçlar verdiği kaydedildi.

Açıklamada, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Arkady Dvorkoviç'in 22 Mayıs'ta 2 ülke arasındaki ticari ilişkilerin önündeki engellerin kaldırılmasına ilişkin ortak bildiri imzaladığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İmzalanan bu ortak bildiriyle her 2 ülke de ticaret hacminin karşılıklı artırılmasına yönelik adımlar atmak için kararlı tutumunu açıkça ortaya koymuştur. İki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerde yakalanan son derece olumlu ve geleceğe dönük somut adımlar içeren atmosfere rağmen bir kısım basın yayın organlarında yer alan ve Rusya'dan tarım ürünleri ithalatına kısıtlama getirildiğine ilişkin haberler doğruyu yansıtmamakta olup, Türkiye imzalanan mutabakata sadıktır. Gerçekle uzaktan yakından herhangi bir ilişkisi bulunmayan bu tür haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir."