Elektrik dağıtımcılarına karne geliyor

Berat Albayrak, geçen yıl Trabzon'da yapılan sektör toplantısı öncesinde de vatandaşa aldıkları hizmetten memnuniyetini ortaya koyan bir anket yaptırmıştı. Bu yıl anket kapsamının genişletildiği ifade edilirken, 44 ilde 22 bin 60 vatandaş ile yüz yüze görüşüldü.

4 ALANA BAKILDI

Elektrik dağıtım sektörü geçen yıl Trabzon'da bir araya gelmişti. Bu toplantıda Enerji Bakanı Albayrak, tüketici beklentilerine ulaşılıp ulaşılmadığını takip etmek için doğrudan kendisine bağlı yeni bir birim oluşturduklarını belirterek, müşteri memnuniyetinin şirketlerin gelirlerini belirleyen hesaplamalarda belirleyici olacağını vurgulamıştı. Yarın İstanbul'da yapılacak elektrik dağıtıcılarının sektör toplantısında, geçen yıl mayısta Trabzon'da başlayan süreçten bugüne sektörün hizmet kalitesinde nasıl bir gelişim olduğu masaya yatırılacak. Bu yıl Enerji Bakanlığı dağıtım şirketleri bazlı memnuniyet artışının nerelerden kaynaklandığını, gelişme kaydedildiğini, nerelerde istenilen seviyenin altında kalındığını ortaya çıkardı. Tedarik kalitesi ve sürekliliği, müşteri hizmetleri, yatırımlar ve iletişim firmaların karnelerinin değerlendirilmesinin yapıldığı 4 alan oldu.

"VATANDAŞ MEMNUNİYETİ ODAKLI YENİ DÖNEM"

Bakan Albayrak, Trabzon'da başlattıkları ve "Vatandaş memnuniyeti odaklı yeni dönem" olarak adlandırdıkları dönem için Avrupa Mükemmellik Ödülünü nihai hedef olarak koymuş ve her alanda hizmet kalitesini artıracak bir dizi yatırım ve kriterler açıklamıştı. Edinilen bilgiye göre, bu yatırım ve kriterlerin doğru uygulanıp uygulanmadığı Bakanlık içindeki farklı birimler tarafından incelenirken, anket de kalitenin arttığını ve bunun vatandaşın memnuniyetine de yansıdığını ortaya koydu.

2017 İÇİN YENİ HEDEFLER

Vatandaşların dağıtım sektöründen aldığı hizmetten duyduğu memnuniyet 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 53 arttı. Ölçüme 2017'nin ilk ayları da dahil edildi. Memnuniyet oranlarındaki artış dağıtım şirketlerine göre değişirken, tüm alanlarda özellikle, kesinti süreleri ve sıklığındaki azalma ile vatandaş ile kurulan iletişim güçlendirilmesinin memnuniyet artışı getirdiği kaydedildi. Albayrak'ın yarınki toplantıda detaylı bir sunum yaparken 2017 yılı için de yeni hedefler açıklayacağı öğrenildi.