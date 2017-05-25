İsteyen tazminatını erken çekebilecek!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren, Kıdem Tazminatı Fonu çalışmasında önemli detaylar yer aldı. Çalışanlar kurulacak Fon'dan birikimlerini isterse parça parça isterse toplu olarak bir seferde çekebilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Çalışanların 'İstersem kullanırım' diyeceği ama 5 yıl beklediğinde de şu kadar olacağını bileceği bir hesap olacak. Erken çekim ihtiyacı varsa çekecek. Yeni sistemde ikili güvence olacak" dedi.

EKK'YA SUNULDU

Çalışma Bakanlığı'nca teknik çalışmaları tamamlanan kıdem çalışması Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na (EKK) sunuldu. Kıdem tazminatının ana hatları Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında yapılacak toplantıda netleştirilecek. Ardından da işçi-işveren sendikalarının da yer aldığı Üçlü Danışma Kurulu ile paylaşılacak. Bakan Müezzinoğlu, "EKK ilave çalışma yapılmasını isterse yeniden yapılabilir" dedi. Sistem Bireysel Emeklilik Sistemi şeklinde işletilecek, devlet de katkı sunacak.

30 GÜN KORUNUYOR

Mevcut kıdem tazminatı sistemi, primli fon sistemine dönüşürken; fona yatırılacak prim oranı yüzde 8.33 olacak. Mevcut sistemde bir yıllık çalışmaya karşılık 30 günlük ücret tutarında kıdem tazminatı alınabiliyor. Hükümet yeni dönemde de bunu korurken, bir gün dahi çalışanın kıdem alması sağlanacak. Kıdem fonuna da belli bir süre dokunulmaması öngörülüyor. Ancak sınırlı özel durumlarda erken çekme imkanı getirilecek. Bakan Müezzinoğlu, Fon'dan birikimlerin ister tamamının isterse ihtiyaca göre parça parça çekilebileceği bir sistem getireceklerini söyledi

DÜŞÜK TAZMİNAT KORKUSU BİTECEK

Kıdem Fonu İşsizlik Fonu'nda olduğu gibi ortak hesap olmayacak. Bireysel hesap açılacak. Çalışanlara birikimlerini değerlendirmesi için yatırım araçları konusunda seçenekler sunulacak. Her ayın sonunda hesap takip edilebilecek. İşten ayrılma gibi durumlarda aynı hesap üzerinden kıdem sürecek. Çalışanların düşük tazminatla işten çıkarılması önlenecek. Sözleşmesi sona erdiğinde kıdem kazanmayanların da paraları birikmiş sayılacak.

Geçmişte kıdem tazminatını emeklilikte ev, araba, arsa ya da çocuklarının düğün, eğitim masrafı için toplu para olarak gören çalışanlar, artık farklı düşünüyor. Çalışanların yüzde 43.5'lik bölümü, biriken parayı 5 yıl sonra çekmek istiyor. Yüzde 23'ü emekli olunca, yüzde 19.9'u 10 yıl sonra, yüzde 6.5'i 15 yıl sonra biriken parayı çekmek istiyor. Tazminatın emekli maaşına ilave edilmesini isteyenlerin oranı da yüzde 36.6