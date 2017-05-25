Memnuniyet % 53 arttı

Vatandaşın hizmet kalitesinden memnuniyetini öncelik haline getiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın, denetim ve uygulamaları sonuç verdi. Bakanlık, elektrik
dağıtım sektöründen memnuniyeti ölçmek için 44 ilde 22 bin 60 vatandaş ile yüz yüze görüştü. Vatandaşın sektörden memnuniyetinin yüzde 53 arttığı ortaya çıktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
, yarın İstanbul'da düzenlenecek sektör toplantısında, çalışmanın sonuçlarını ve elektrik dağıtım sektörünün karnesini açıklayacak.
MÜKEMMELLİK HEDEFİ
Bakan Albayrak, geçen yıl Trabzon
'da yapılan sektör toplantısı öncesinde de, vatandaşa aldıkları hizmetten memnuniyetini ortaya koyan detaylı bir anket yaptırmış ve anket sonucuna göre sektörün kriterlerini belirlemişti. Bu yıl anketin kapsamı genişletilirken, tedarik kalitesi ve sürekliliği, müşteri hizmetleri, yatırımlar ve iletişim firmaların karnelerinin değerlendirilmesinin yapıldığı 4 alan oldu. Bakan Albayrak, Trabzon'da başlattıkları ve "Vatandaş memnuniyeti odaklı yeni dönem" olarak adlandırdıkları dönem için Avrupa Mükemmellik Ödülü'nü nihai hedef olarak koymuş ve her alanda hizmet kalitesini artıracak yatırım ve kriterler açıklamıştı. Anket de kalitenin arttığını ve bunun memnuniyete yansıdığını ortaya koydu. Vatandaşların dağıtım sektöründen aldığı hizmetten duyduğu memnuniyet 2016'ya göre yüzde 53 arttı.
2 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLDİ
Memnuniyet oranlarındaki artış dağıtım şirketlerine göre değişirken, tüm alanlarda özellikle, kesinti süreleri ve sıklığındaki azalma ile vatandaş ile kurulan iletişim güçlendirilmesinin memnuniyet artışı getirdiği de kaydedildi. Bakan Albayrak'ın mayıs ayında koyduğu hedef doğrultusunda Tekirdağ, Kars, Adana, Rize, Denizli, Trabzon, Konya, Şanlurfa ve Adıyaman olmak üzere 9 adet çağrı merkezi açıldı. Bu çağrı merkezlerindeki istihdam sayısı ise 2 bininin üzerinde oldu.