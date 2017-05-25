Türkiye'nin altın rezervleri artıyor

verilerine göre Türkiye'nin altın rezervi Nisan ayında 8,2 ton artarak 436,04 ton oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) altın rezervi ise daha güncel olarak, geçen haftaki veriler itibariyle 17,96 milyar dolarda.



IMF'e göre Rusya ve Kazakistan'ın altın rezervlerinde artış da devam etti. Rusya'nın altın rezervi 7,2 ton artarak 1687,3 tona çıktı. Aynı dönemde Kazakistan'ın altın rezervi de 3.2 ton artışla 270,92 tona ulaştı.



Arjantin de altın rezervini 6,8 ton artırarak 61,7 tona yükseltti.