Sultan Abdülhamid'in 150 yıllık rüyası gerçek oldu!

Giriş Tarihi: 25.5.2017 11:27 Güncelleme Tarihi: 25.5.2017 11:37
Sultan Abdülhamid'in 150 yıllık rüyası gerçek oldu!

Göksu Havzası'ndaki suların, Bağbaşı, Bozkır ve Afşar barajlarında toplanarak Mavi Tünel vasıtasıyla Konya Havzası'na aktarılmasının amaçlandığı Mavi Tünel Projesi'nde, ilk kez ovaya su verilmeye başlandı. Böylelikle Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid döneminde başlayan "asırlık rüya" gerçekleşmiş oldu.

Bağbaşı, Bozkır ve Afşar Barajı'nda toplanan sular, 17 kilometrelik Mavi Tünel vasıtasıyla mavi regülatöre iletiliyor. Buradan Apa Barajı'na aktarılan su, ovada çiftçinin kullanımına sunuluyor. KOP ile Akdeniz'e boşa akan 700 milyon metreküp su, Konya Ovası'nın su ihtiyacını önemli ölçüde karşılamış olacak.

Konya Ovası Projesi Mavi Tünel ile ovaya akmaya başladı

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Sultan Abdülhamid'in 150 yıllık rüyası gerçek oldu!
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