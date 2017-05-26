General Motors'a ABD'de emisyon davası açıldı!

ABD'deki hukuk firması Hagens Berman'dan yapılan açıklamada, ülkede General Motors marka araç kullanan tüketicilerin şirkete toplu dava açtığı bildirildi.

Açıklamada, ülke genelinde yaklaşık 705 bin General Motors marka araçta emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığı iddia edilirken, söz konusu araçların normalin 2 ila 5 kat üzerinde çevreyi kirletici madde yaydığı öne sürüldü.

Hagens Berman hukuk firması, Alman otomotiv devi Volkswagen'in emisyon davalarında da ABD'deki tüketici gruplarını temsil etmişti.

Volkswagen, dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel motorlu aracında emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığını mart ayında kabul etmişti.

Ayrıca, bir diğer otomotiv devi Fiat Chrysler'e de ABD'de bulunan yaklaşık 104 bin dizel aracında yanıltıcı yazılım kullandığı iddiasıyla salı günü ABD Adalet Bakanlığı tarafından dava açılmıştı.