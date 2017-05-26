Mahkeme Booking'in itirazını reddetti

booking.com'un itiraz talebine yönelik karar duruşması bugün yapıldı. İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına 9 tur şirketi, 9 otel ve turizm şirketi, 3 gerçek kişi ile TÜROB ve Bodrum Turistik Otel İşletmecileri Derneği katıldı.

MAHKEME REDDETTİ

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, booking.com'a konan ihtiyati tedbir karını kaldırmadı. Böylece mahkeme Booking.com ve diğer otelcilerin yaptığı itirazı reddetti.

DURDURMA KARARI VERİLMİŞTİ

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından, haksız rekabetin önlenmesi amacıyla daha önce açılan davada, online rezervasyon portalı Booking.com'un Türkiye'deki faaliyetlerine tedbiren durdurma kararı verilmişti.

SON İTİRAZ BEKLENİYOR

Karara başta Booking olmak üzere aralarında Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) gibi birliklerinde bulunduğu çok sayıda taraf itiraz etti. Booking.com ve otelcilerin iki hafta içerisinde verilen son karar itiraz etmesi bekleniyor.