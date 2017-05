Elektriğe 5 milyarlık yatırım

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak , müşteri memnuniyeti odaklı yeni dönem kapsamında elektrik dağıtım firmalarına yeni hedefler getirdi. Memnuniyet oranını yüzde 80'e çıkarmayı hedeflediklerini anlatan Albayrak, "Daha iyiye gidiyoruz, gideceğiz. Yeni hedeflerle çıtayı daha da yukarıya taşıyacağız" dedi. Albayrak, 2017 için elektrik sektöründe yatırım miktarını ise 5 milyar lira olarak belirlediklerini açıkladı. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER ) 10. Sektör Toplantısı'na katılan Bakan Albayrak, 21 elektrik dağıtım şirketinin karnesini açıklarken, yeni dönem hedeflerini de ilan etti.Tüketici memnuniyeti anketini ilk olarak geçen yıl Trabzon'daki sektör toplantısında açıkladıklarını söyleyen Albayrak, bu toplantıda da Mart 2016-Mart 2017 dönemi anket sonuçlarını paylaştı. 44 ilde 22 bin 606 kişi ile anket yaptıklarını söyleyen Albayrak, geçen yıla kıyasla daha iyi bir noktaya gelindiğini dile getirerek, "Bu yeterli mi? Bence değil. Bir yıl geçti, iyi bir ilerleme var" dedi. Vatandaşın alınan hizmetten dolayı dağıtım şirketlerine verdiği puanda yüzde 20'lik bir artış olduğunu belirten Albayrak, "Geçen yıl 5 puan üzerinden 2.86 olan not bu yıl 3.45'e çıktı. Hizmetlerden duyulan memnuniyete baktığımızda ise geçen yıla kıyasla yüzde 53 artış var. Tüm vatandaşlarımız nezdinde bakıldığında iki yılı kıyaslayınca yüzde 60'lık bir seviyeye ulaşıyor. Bu yeterli değil. Bir yıllık performans pozitif bir gündemi ortaya koyuyor" diye konuştu. Anketin sonuçlarını da paylaşan Albayrak, şirketleri "tanınırlık" başlığı altında değerlendirdiklerinde, elektrik dağıtım hizmetini kimin verdiğine ilişkin soruya tüketicinin yüzde 46'sının doğru cevap verdiğini, yüzde 54'lük kesimin ise elektrik dağıtım hizmetini "devlet veriyor" şeklinde yanıtladığını anlattı. Albayrak, 'Her gün elektrik kesiliyor' diyen vatandaşların oranında ise yüzde 19'luk bir düşüş olduğunu ifade ederken, 'haftada bir iki kez kesiliyor' diyende yüzde 40, 'ayda bir iki kez kesiliyor' diyende yüzde 50'lik bir düşüş olduğunu, 'Elektrik nadir veya hiç kesilmiyor' diyende ise yüzde 60'lık artış olduğunu söyledi. Albayrak, kesintiden önceden haberdar olma oranının ise yüzde 64 olduğunu anlattı.Albayrak, Türkiye'nin nükleer enerjide de önemli adımlar attığını ve en kısa sürede hayata geçirmek için çok çalıştıklarına vurgu yaptı. Türkiye'nin doğalgaz depolama çalışmalarına da dikkati çeken Albayrak, "Hedefimiz 2023'e kadar toplamda 10 milyar metreküpün üzerinde bir doğalgaz depolama hedefini hayata geçirmek. Yani Türkiye'nin yıllık tüketiminin en az yüzde 20'sini depolayan bir kapasiteye ulaşmak. Türkiye olarak, enerji köprüsü olmanın ötesine geçmek istiyoruz" dedi.BakanAlbayrak, elektrik fiyatlarında Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ülkelerine kıyasla konutta en ucuz ikinci, sanayide de en ucuz üçüncü ülke olduğunu belirterek, 2002'de bir hanenin yıllık elektrik faturası tutarının asgari ücret içinde yüzde 20.1 olan payının 2016'da 6.3'e düştüğünü kaydetti. 15 yılda laf üretmek yerine hizmet ve icraat ürettiklerini anlatan Berat Albayrak, 2016-2020 yıllarında altyapı iyileştirmesi için özel sektör eliyle 18 milyar lira, kamu eliyle 12 milyar lira olmak üzere 30 milyar liradan fazla yatırım yapılacağını da anımsattı. Albayrak, son bir yılda enerji altyapısındaki yatırımlarla doğalgazın elektrik üretimindeki payını yüzde 10 azaltarak ithal gazın dış ticaret üzerindeki baskısını da azalttıklarını söyledi.Albayrak, oluşturulan istihdamla önemli bir altyapı eksiğinin giderildiğini ve tüketicinin telefon başında bekleme süresinin azaldığını belirterek, "20 saniyede operatöre ulaşma hedefini 21 firmadan 18'i ile sağladık. Cevaplama oranıyla ilgili belirlediğimiz kriterlerde de yüzde 90-95 hedefleri açısından önemli bir ivme yakaladık ama 21'de 21 şirket değil henüz" diye konuştu., 2016 yatırım tabanı olarak 3 milyar 576 milyon lira koyduklarını fakat hizmete alınan toplam yatırımın 3.7 milyar lira olduğunu açıkladı. Albayrak, 2017 için yatırım tabanının 4 milyar 24 milyon lira olarak belirlendiğini ama bu rakamı da 5 milyar liraya çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı. Çağrı merkezi yatırımlarının çok önemli adımlardan biri olduğuna işaret eden Albayrak, geçen yıl açılan 9 yeni çağrı merkeziyle 3 bin 200 kişilik istihdama ulaşıldığını aktardı.yıl için memnuniyet oranında hedef yüzde 80 olmalı" diyen Albayrak şöyle devam etti: "Kesintileri önceden bilme yüzde 70. Belirtilen sürede kesintilerin giderilmesinde hedef yüzde 80. Çağrı merkezleri noktasında olumlu adımlar attık ama mükemmellik noktasında belirlediğimiz çıtaları, 21 bölgemizin tamamı yakalayacak. Son hedef olan sorulara hızlı yanıt noktasında yüzde 70'lik hedefi ortaya koyacağız."Yerlikömürün yeni nesil, doğa dostu ve ileri teknolojiye sahip santrallere kazandırılması için gerekli altyapıyı hazırladıklarını belirten Bakan Albayrak, "Şu anda dünyadaki en ileri çevreci kriterlerle bu yatırımları yapacağız. Türkiye'de bir iş yapıyorsak en iyisini en çevrecisini ve doğru olanını yapmak zorundayız. Milletimizin hayır duasını almayan, teveccühünü kazanmayan hiçbir yatırımın başarıya ulaşmayacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.Albayrak, son 10 yılda enerjide 75 milyar dolardan fazla yatırım gerçekleştiğini ve elektrik kurulu gücünün 80 bin megavata ulaştığını anımsattı. 10 yıl içinde asgari 50 bin megavatlık yatırım yapılacağını vurgulayan Albayrak, güneş ve rüzgârda ilk olarak 5'er bin megavat, sonrasında 10'ar bin megavat ilave kapasiteyi sisteme kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.EnerjiPiyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz ise kurum olarak müşteri odaklı her adımı desteklediklerini ifade etti. Yılmaz, "Tüketicinin memnun olmadığı bir piyasa sağlıklı olmaz. Yatırımcının küstürüldüğü bir piyasada ise üstün hizmet kalitesi beklemek gerçekçi değil. Türkiye'nin geleceği için taş üstüne taş koyan, ülkemizin en ücra köşelerine hizmet götüren, iş bekleyen gençlerimize istihdam sağlayan her şirket bizim için değerlidir. 2023 hedeflerimiz için hepimize düşen sorumluluklar var" diye konuştu.ElderYönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen ise konuşmasında elektrik dağıtım şirketlerinin 2011- 2015 dönemleri arası yıllık yatırım tutarlarının 3 milyar lira iken, yatırım miktarını 2016-2020 döneminde yıllık 4 milyar lira olarak uygulayacaklarını söyledi. Çeçen, kaçak elektrik kullanımını ise hızla düşürerek OECD ülkeleri seviyesine getirilmesini hedeflediklerini anlatarak, şu değerlendirmeyi yaptı: "Özellikle kaçak oranının yüksek olduğu bölgelerde kaçak mücadelesinde ileri teknoloji kullanılmaktadır. EPDK Ar-Ge bütçeleri kapsamında yürütülen pilot projelerde başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Yüksek kaçağın yaşandığı bölgelerde ise gerek ileri teknoloji kullanılması, gerekse tüketicilerin bilinçlendirilmesi çalışmalarıyla kısa sürede çok başarılı sonuçların alınacağı görülmektedir."