ATO'dan demir fiyatları uyarısı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, demir fiyatlarındaki artışın enflasyon ve dövizdeki yükselişten daha fazla olduğunu belirterek, "Demirde fiyat arttıkça inşaat sektöründe de tansiyon yükseliyor." ifadesini kullandı.

Baran, yazılı açıklamasında, ocak ayında piyasada tonu bin 830 lira civarında olan demirin mayısta 2 bin 155 liraya yükseldiğine dikkati çekerek, "İnşaat sektörü demir fiyatlarındaki artıştan kaygılı durumda. Bu durumun sürmesi, Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumundaki inşaat sektörüne darbe vurur. Demirde fiyat arttıkça inşaat sektöründe de tansiyon yükseliyor" değerlendirmesinde bulundu.

İhalelerde inşaat maliyetlerinin yıl başı fiyatları baz alınarak hesaplandığını anımsatan Baran, mağduriyet yaşanmaması için önlem alınmasını istedi.

Baran, demir fiyatlarında geçmiş yıllarda yaşanan sorunlara da işaret ederek, şunları kaydetti:

"İnşaat sektörü, var olan enflasyon ve döviz fiyatlarına ve hedeflenen fiyatlara göre maliyet hesabını yaptı. Şimdi, hele de döviz düşüyorken demir fiyatlarının artışı anlaşılır gibi değil. Bu artış ister istemez inşaat sektörünün ürünlerine de yansıyacaktır. Kamuya iş yapanların mağdur olmaması için fiyat farkı verilmesi gerekebilir. Konut fiyatlarının yükselmesi de kaçınılmaz görünüyor."