Kıdem düzenlemesi Bakanlar Kurulu’nda

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Müezzinoğlu, kıdem tazminatı ile ilgili hazırlanan düzenlemenin bugün bakanlar kuruluna sunulacağını söyledi. Türkiye'de çalışanların yüzde 80'inin kıdem tazminatı sorunu yaşadığını belirten Müezzinoğlu, "Böyle bir yapının daha fazla sürdürülmesi mümkün değil. Bu çalışanın hakkı. Korunmalı ve güvence altında olmalı. Bu güvence iş verenin himayesinde toplanıyor. En iyi işveren bile zora girdiği zaman burada mağdur olan yine çalışan oluyor. Bu mağduriyeti gidermek için bir fon oluşturacağız. İşveren işçinin hakkettiği parayı fona yatıracak. Bu konuda yolun başındayız. İlgili bakanlıklarla teknik çalışmalar tamamlandı. Düzenlemeyi bugün Bakanlar Kurulu'na sunacağız. Onay alınırsa sahaya çıkacağız" dedi.Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda fonun devlete maliyeti, çalışanın bunu nasıl kullanacağı, birikimin nasıl değerlendirileceği, devlet katkısı başta olmak üzere tüm ayrıntılar masaya yatırıldı. Fon'un sürdürülebilirliğini ölçmek için 2050 yılına kadar simülasyon yapıldı. Çalışanın bu fonu nasıl kullanacağı da tartışıldı. Fon'da biriken parasını 3 yıldan önce çekmesi durumunda sadece yatırdığı paraya gelmesi, bu süreden fazla kalması durumunda devlet katkısı, nemanın ödenmesi planlanıyor. Buradaki 3 yıllık sürenin 5'e çıkarılmasını önerenler de oldu. EKK'da tüm boyutuyla tartışılan çalışma daha sonra ilgili bakan tarafından işçi-işveren sendikalarına götürülecek. Toplantıya katılan Cumhurbaşkanlığı ekibi modelin varsayımlar çerçevesinde yapıldığını anımsatarak, "Bu kesin bir model değil. Ancak tek fon olacak. BES sistemi gibi düşünülmeli üç yıldan önce çıkarsa bir kârı olmayacak" dedi.Devlete getireceği yükün yanı sıra çalışanların hiçbir şekilde mağduriyet yaşamayacağı bir model ortaya konulurken, fonun ayrı bir yasası, mevzuatı olacak ve buna göre hareket edilecek. Üçlü Danışma Kurulu'nda bütün seçenekler taraflarla paylaşılarak tartışılacak ve yasa taslağı olarak Bakanlar Kurulu'na gönderilecek.Fon'a yapılacak devlet desteği oranı henüz netleşmedi. BES'te olduğu gibi devletin Fon'a destek vermesi konusunda uzlaşı sağlandı. Mevcut uygulamada kıdem tazminatı her yıl için brüt maaşa denk düşüyor. Yeni sistemde de bu hakkın korunması için her ay maaşın yüzde 8.33'ü düzeyinde katkı payının kıdem tazminatı hesabına yatırılması gerekiyor. Bir yıla karşılık 30 günlük ücret korunurken, son yapılan toplantıda devlet desteğinin yüzde 3 olabileceği de konuşuldu.Yeni sisteme geçişte mevcut çalışanlar için gönüllülük esas olacak. Çalışma hayatına yeni girecek olanlar ise yeni modeli seçmek durumunda olacak. Çalışanlar işverenle anlaşarak birikimlerini yeni sisteme taşıyabilecek.