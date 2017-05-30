Dolarda hızlı düşüş

Buna göre dolarda, gördüğü en yüksek seviyeden yaşanan düşüş yüzde 2'ye ulaştı.

Öte yandan TL euro karşısında da değer kazanıyor. Euro/TL kuru 3.99'u gördükten sonra 3.96'ya kadar indi.

Uzmanlar Türk Lirası'nın gelişmekte olan ülke para birimleri arasında pozitif ayrıştığını söyledi. Bir süredir kurda 3.58–3.55 bandı ekseninde hareketler görmekteyiz ve 3.55'in altında da zorlanıyor. Buna karşılık gün bazında Türk Lirası'nın gelişmekte olan ülke kurları içerisinde pozitif performansıyla ayrıştığı görülüyor.

Geniş bant desteği olan 3.52 TL asıl destek olmakla birlikte, son birkaç gündür kurun altına geçmekte zorlandığı 3.55 TL seviyesini de bir ara destek olarak görülüyor. Bu kapsamda 3.55 altında bir seyir kalıcılaşırsa lira adına pozitiflikten bahsedilebilir