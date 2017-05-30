'dan " sı" iddialarına yanıt

AA

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 30.5.2017 15:01 Güncelleme Tarihi: 30.5.2017 15:03
Rusya'dan tahıl kısıtlaması iddialarına yanıt

Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Aleksey Gruzdev, ’nin Rus ürünlerine bir getirmediğini belirterek, “Sadece bazı teknik sıkıntılar yaşanmış.” dedi.

'nın başkenti Moskova'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gruzdev, geçtiğimiz günlerde 'nin Rus ürünlerine getirdiğine yönelik öne sürülen iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Türkiye'nin Rus tahıl ürünlerine herhangi bir kısıtlama getirmediğini vurgulayan Gruzdev, ancak bazı ürünlerin girişinde teknik aksaklıkların yaşandığını dile getirdi.

Gruzdev, Türk yetkililerin söz konusu iddiaları ivedilikle reddettiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

"Türk ortaklarımız da bazen teknik sıkıntıların yaşanabileceğini belirttiler. Ancak dün aldığımız verilere göre Rus tarafını ilgilendiren alanlarda hiçbir kısıtlama tespit etmedik. Türk Ekonomi Bakanlığı ve ilgili tüm kurumlara konuyu güncel bir şekilde ele alıyoruz ve almaya devam edeceğiz."

Rus tahıl sektöründeki bazı yetkililer, bir süre önce yapıkları açıklamalarda, Türkiye'nin Rus tahıl ürünlerinde maksimum yüzde 20-25'lik ithalat kotası getirdiklerini iddia etmişlerdi.

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Rusya'dan "tahıl kısıtlaması" iddialarına yanıt
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