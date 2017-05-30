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DHA

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 30.5.2017 10:21 Güncelleme Tarihi: 30.5.2017 10:27
Türk Akımı için gelen dev gemi, Çanakkale'de

inşaatı için Karadeniz'e doğru giden 444 metre uzunluğundaki 'Pioneering Spirit' adlı , Boğazı'na ulaştı. Karadeniz'in en derin sularına boru hattı çekecek olan Malta Bayraklı dev geminin geçişi nedeniyle, Boğaz uluslararası deniz trafiğine çift yönlü olarak kapatıldı

Hollanda'nın Rotterdam Limanı'ndan Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Anapa şehrine giden 403 bin 342 groston ağırlığında, 444 metre uzunluğunda ve 124 metre genişliğindeki Malta bayraklı 'Pioneering Spirit' adlı boru döşeme si, üst düzey güvenlik önlemleri eşliğinde Boğazı geçişine başladı.

DEV BORU DÖŞEME GEMİSİNE SIKI GÜVENLİK

Ege Denizi'nden saat 07.00'de boğaz girişi yapan dev boru döşeme gemisine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma 4, 9 ve 10 römorkörleri ile 2 de hızlı tahlisiye botu, sahil güvenlik ekipleri ve deniz polisi eşlik ediyor. Güvenlik nedeniyle saat 04.00'ten itibaren çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatılan 36 mil uzunluğundaki geçişini saat 13.00'te tamamlaması beklenen dev gemi, Marmara Denizi'ne açılarak yoluna devam edecek.

BORULAR SUYA İNDİRİLMEYE BAŞLANDI

Geçtiğimiz günlerde Gazprom kamu şirketi resmi sayfasından yapılan açıklamada, inşaat yüklenicisi olan Allseas'a ait Audacia gemisinin Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Anapa şehri yakınında için boruları suya indirmeye başladığı, Karadeniz'in derin sularına gelindiğinde ise boru döşeme işini 'Pioneering Spirit' adlı geminin üstleneceği belirtilmişti.

Öte yandan, Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkele-Eceabat feribot seferleri de geçiş için geçiçi olarak durduruldu..

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Türk Akımı için gelen dev gemi, Çanakkale'de
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