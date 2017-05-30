Yerli otomobilde 51’e 49 modeli

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli otomobil üretimi konusundaki çağrısının ardından yol haritasını belirlemek için harekete geçerken, yerli otomobilde yüzde 51 özel sektör yüzde 49 devlet katkısı olacak bir model üzerinde duruluyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile görüşen TOBB heyeti yol haritası belirlemek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu istedi.



BİRDEN FAZLA ORTAK

Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgilere göre projenin özel sektör kısmını birden fazla ortağın oluşturmasına sıcak bakılıyor. Yerli otomobilin pazarda rekabet edebilmesi açısından devlet desteği olmakla birlikte özel sektörün projeye öncülük etmesi isteniyor. TOBB'un 6 Haziran'daki yönetim toplantısında yol haritası netleşecek.