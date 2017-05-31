Doğunun meyve sebze ihracatına demiryolları can verecek

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AA muhabirine, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yapımında sona gelinen Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nin bir kolu olan Kars-Iğdır-Dilucu-Nahçıvan Demiryolu Projesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolunu kullanacakların bu yolun kolu olan Kars-Iğdır-Dilucu-Nahçıvan üzerinden güneydeki bölgelere gidilebileceğini ifade eden Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Edirne'den bir tren Kars'a geldikten sonra, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nu kullanacaksa Kazakistan'a, Türkmenistan'a dolayısıyla Çin'in kuzeyine gitmiş olacak. Bir de alternatif oluşturmak istiyoruz, Kars üzerinden Iğdır-Dilucu-Nahçıvan'a dolayısıyla İran'a gidecek bir hat. Bu da yine Türkiye üzerinden doğu istikametine giden yüklerin İran'a, oradan Pakistan'a, Hindistan'a, Çin'in de güneyine erişebileceği bir koridoru tamamlamış olacak. Bu projeyi de o yüzden çok önemsiyoruz."

"TAŞIMA KORİDORLARIYLA ÜRÜNLER PAZARLARA KOLAY ULAŞACAK"

Doğu Anadolu'da, karayolu ve demiryolları yapımının yanı sıra sanayinin de gelişmesiyle bölgede üretilen ürünlerin hedef pazarlara daha rahat gideceğini vurgulayan Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yöreye has çok özel meyve sebzeler üretiliyor ama bunlar hedef pazarlara ulaşamadığı için yerelde tüketiliyor, dolayısıyla üretim de artmıyor ancak ürünler demiryolu marifetiyle hedef pazarlara, buradan çıkıp son nokta olan yere gidebilir hale gelince insanlar çok daha fazla üretebilir, çok daha fazla satmak isteyebilir hale gelecek."

Arslan, yapılan ve inşa edilecek demir yolları ile karayollarının Türkiye'nin doğusundaki meyve ve sebzeyi hedef pazarlara ulaştırıp ülke ekonomisine katkı sağlayacağını kaydetti.