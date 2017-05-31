Ramazanda marketlerde gıdaya zam yok

Hasatla birlikte artan rekolte ramazanda market rafına indirim olarak yansımaya başladı. CarrefourSA Gıda Kategori Direktörü Ayşin Işıkgece, ramazan boyunca gıdada fiyat artışı beklemediklerini hatta meyvede yüzde 20, sebzede yüzde 10 aşağı yönlü gevşeme beklediklerini kaydetti. Mevsime bağlı üretimin artışı ve ramazan ayı ortasıyla talebin düşmesinin bu gevşemenin en büyük etkeni olduğunu dile getiren Işıkgece, kırmızı ette ise ramazan ortasına doğru bir gerileme, bakliyatta ise özellikle kırmızı mercimekte yüzde 10 düşüş beklediklerini kaydetti. Metro Toptancı Market Meyve Sebze Kategori Müdürü Birol Ulaşan ise yaz sezonunun başlaması ve açık tarla ürünlerinin çıkmasıyla arzın artmasına bağlı olarak fiyatlarda gerileme beklediklerini kaydetti. Ulaşan fiyat düşüşlerinin özellikle haziran sonu ve temmuz başında daha net bir şekilde hissedileceğini ifade ettiler.