Son dakika! Zeytinlik alanlarında yeni düzenleme

Üretim Reform Tasarısının TBMM Sanayi Komisyonu'nda görüşüldü. Hükümet ve muhalefet zeytinliklerle ilgili düzenlemede anlaştı. Alan tanımı düzenlemeden çıktı. Zeytinlik alanlara konut ve turistik tesis yapılmayacak.

BAKAN AÇIKLADI

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, zeytinlik yasası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Özlü, bakanlıklarca kamu yararı kararı alınmış yatırımlar için zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına izin verilmesine olanak sağlayan düzenlemeyi, Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısından çıkaracaklarını açıkladı.

Zeytinlik saha tanımını; "Orman sınırları dışında kalan ve bir dekar alanda en az 15 kültür çeşidi veya yabani zeytin bitkisinin bulunduğu alan" olarak yapan 2. madde, iktidar ve muhalefetin verdiği önergelerle tasarıdan çıkarıldı.

ZEYTİNLİK SAHA TANIMININ YAPILMASINDAN VAZGEÇİLDİ

AK Parti'li milletvekillerinin verdiği önergenin gerekçesinde, "Özellikle geleneksel zeytinliklerin tanımında yer verilen sıklıkla zeytin ağacı ihtiva etmediği, kanunda bu şekilde zeytinlik saha tanımına yer verilmesi durumunda geleneksel zeytinliklerin Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun ile sağlanan koruma önlemlerinin dışında kalacağı gerekçesiyle zeytinlik saha tanımının yapılmasından vazgeçilmiştir." denildi.

"ZEYTİNLİKLERİN İMARA AÇILMASI KESİNLİKLE SÖZ KONUSU DEĞİL"

"Zeytinlik alanlarla ilgili Sanayi Bakanlığımız bünyesinde kapsamlı bir yasal düzenleme içerisinde maddeli bir düzenleme var" diyen Bakan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarım Bakanlığı olarak biz çok net tavrımızı sayın bakanla paylaştık ve o çerçevede komisyondan geçeceği ümidi içerisindeyiz. Zeytin Kurulu kurulması ve Zeytin Kurulunun eğer bir zeytin alanı kamu yararı çerçevesinde ortadan kaldırılacaksa iki misli yeni alanın ve zeytinliğin tahsisi şartıyla bu uygulamanın istisnai olarak yapılabileceği noktasındaki görüşümüze Sayın Bakanımız ve Bakanlar Kurulumuz da katıldılar. Komisyondaki tartışmalar, öncesi bir tartışma, komisyon gelişmesi döneminde yani maddelere geçildiği zaman zeytinle ilgili düzenlemenin şekil alacağını, anlattığım şekilde bir noktaya geleceğini rahatlıkla söyleyebilirim. Kesinlikle imara açılması söz konusu değil"