Trafik sigortasına havuz modeli

Tavan fiyat uygulamasının yarattığı maliyetler yüzünden farklı gerekçeler öne sürüp trafik sigortası yapmayan sigorta şirketleri için Hazine Müsteşarlığı yeni bir model üzerinde çalışmaya başladı. Buna göre yüksek hasarlı olduğu için firmaya yüksek maliyet yaratan ve şirketin sigorta yapmaya yanaşmadığı poliçeler havuza atılacak. Şirketlerin ağır hasarlı olmasa bile sigortalamak istemedikleri 4. basamaktaki araçlar da bu havuza aktarılabilecek.



ZARARI PAYLAŞACAKLAR

Şirketlerin mevcut poliçelerde Hazine'ye aktardığı fonun bir bölümü bu havuz için kullanılacak. Yüksek hasarlı araçların aktarıldığı havuz yıl sonunda zarar edecek olursa, bu zarar sigorta şirketlerinin pazar payları oranında karşılanacak. Bunun yanında, her poliçeden kesilen yüzde 5 oranındaki Trafik Hizmetleri Geliştirme Payı'nın büyük oranda oluşturulacak havuza aktarılması bekleniyor. Sigorta Aracıları ve Acenteler Derneği Başkanı İrfan Uzun, TARSİM'de olduğu gibi maliyetin bütün şirketler arasında paylaşılacağı dolayısıyla mağduriyetlerin de ortadan kalkacağını söyledi. Modelin içeriğinin henüz netleşmediğini çünkü şirketlerin bu havuzun içerisinde devlet desteğinin mutlaka olmasını beklediğini dile getiren Uzun, "Şimdi Hazine bu havuza aktaracağı payın yüzde kaç olması gerektiği konusunda taraflarla görüşmeler yapıyor" dedi.



BAKANLAR KURULU ONAYI GEREKLİ

Şirketlerin bekledikleri devlet desteği için Bakanlar Kurulu onayı gerekiyor. Kurul onayı gelmezse havuz, devlet desteği olmadan hayata geçecek. Bu durumda havuzda biriken hasarlı poliçe oranı yüksek olursa devlet müdahalesi gelecek. Havuzun gösterdiği performansa göre ilerleyen dönemde devlet katkısı yapılabilecek.



SİGORTA YAPMAYA YANAŞMIYORLAR

Sigorta şirketleri yüksek maliyet yarattıkları gerekçesiyle özellikle hasarlı araçlara farklı gerekçelerle trafik sigortası yapmıyor. Kredi kartına taksiti de kaldıran şirketler, çoğu zaman 'sistemde arıza var' ya da 'yeni sisteme geçiş aşamasındayız' diyerek vatandaş ve acenteleri mağdur ediyor. Firmalar bir yandan da ferdi kaza, yol yardımı gibi ek teminatlar vererek tavan fiyatı da aşmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla ürettikleri poliçe sayısı düşen acenteler de duruma isyan ediyor ve oluşan mağduriyetten şikâyet ediyor.