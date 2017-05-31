Vatandaşın varlığı 1 trilyon TL’yi aştı

Merkez Bankası
, 15 Temmuz darbe girişimi
nin ardından ekonomide yaşanan toparlanmayı verilerle gözler önüne serdi. Raporda teşvik ve tedbirlerle ekonominin toparlanma eğilimine girdiğine dikkat çekilirken piyasalardaki oynaklığın ve risk priminin de düştüğüne vurgu yapıldı. Raporda hane halkının finansal durumu ve reel sektörün borçlanmasıyla ilgili çarpıcı tespitlere yer verildi. Hane halkının finansal varlıklarının, yükümlülüklerinden daha hızlı büyüdüğüne işaret edilirken, 2016 yılının ilk çeyreğinde 917.3 milyar TL olan varlıkların, bu yılın aynı döneminde yüzde 15.1 artarak 1 trilyon 56 milyar liraya ulaştığı vurgulandı.
DEUTSCHE DE TL DEDİ
Varlık artışına en büyük katkının tasarruf mevduatından kaynaklandığı, yabancı para mevduatın da daha az tercih edildiğine vurgu yapıldı. Yabancı para tasarruf mevduatı son bir yılda ABD doları cinsinden yüzde 8.6 geriledi. Öte yandan Deutschebank
analistleri de dün yayınladıkları notta TL'ye yatırım yapılmasını tavsiye etti. Türkiye'deki kriz lobisinin en önemli argümanlarından olan şirketler kesiminin borçluluğuna ilişkin verilere de açıklık getiren Merkez Bankası, açık pozisyonların azaldığına ve borçlardaki artışın dünya ortalamasının çok altında olduğuna işaret etti. Toplam firma kredilerinin GSYİH'ye oranının G20, gelişmekte olan ülkeler ve dünya ortalamasının altında olduğuna dikkat çekildi.
AÇIK POZİSYON AZALIYOR
Reel sektörün açık pozisyonunun azalmaya başladığının altı çizilerek, "Toplam yabancı para borcun yüzde 83'ü yabancı para kredi kullanan yaklaşık 30 bin firmanın 2 bin tanesinde yoğunlaştı. 10 firma toplam yabancı para bakiyesinin yüzde 10'unu, 100 firma yüzde 35'ini ve 500 firma yüzde 63'ünü oluşturdu" denildi.
10 BAŞLIKTA EKONOMİYE TAM NOT
RİSK PRİMİ DÜŞTÜ:
Finansal piyasalardaki oynaklık ve risk primleri düştü.
EKONOMİ TOPARLANDI:
İktisadi faaliyet toparlanma eğilimine girdi.
KREDİ KOŞULLARI İYİLEŞTİ:
Kredi koşullarında gerçekleşen iyileşme kredi büyümesini destekledi.
TAHSİLÂTLAR ARTTI:
İktisadi faaliyetlerdeki toparlanma ile güçlenen tahsilat, kredi kalitesini artıracak.
REEL SEKTÖR NEFES ALDI:
Reel sektörün krediye erişimini destekleyen adımlarla firma kredi büyümesi ivmelendi.
BANKALARIN DİRENCİ ARTTI:
Uluslararası piyasalardaki oynaklıklara karşı bankacılık sektörünün direnci arttı.
KUR RİSKİNE KARŞI GÜÇLÜ:
Bankacılık sektörünün faiz ve kur riskine karşı dayanıklılığı güçlü, öz kaynakları riskleri karşılayabilecek seviyenin üzerinde.
KÂRLILIK ARTIYOR:
Bankacılık sektörü kârlılık göstergelerindeki artış eğilimi öz kaynakları ve sermaye yeterliliğini destekliyor.
TASARRUFLAR ARTTI:
Tasarruf mevduatlarındaki artışa bağlı olarak hane halkı finansal kaldıraç oranı geriledi.
MERKEZ TUTUMUNU KORUYOR:
Merkez Bankası fiyat istikrarını sağlama hedefine odaklı tutumunu koruyor.