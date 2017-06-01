Akaryakıtta çifte indirim

Dolar ve petroldeki düşüş akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Benzinin litre fiyatında gece yarısından itibaren 12 kuruş, motorinde 15 kuruş indirim yapıldı. Gazyağında da 12 kuruşluk indirim gerçekleşti.

Ankara'da litresi ortalama 5,24 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,12 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,19 liradan 5,07 liraya, İzmir'de 5,22 liradan 5,10 liraya düşecek.



Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da ortalama 4,58 liradan 4,43 liraya, İstanbul'da 4,53 liradan 4,38 liraya, İzmir'de 4,55 liradan 4,40 liraya inecek.



Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.



Benzinin litresinde en son 24 Mayıs'ta 8, motorinin litresinde de 23 Mayıs'ta 9 kuruş zam yapılmıştı.