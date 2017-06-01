Mayısta ihracat arttı!

Son 12 aylık ihracat ise bir önceki yıla göre yüzde 5,2 artışla 146 milyar 958 milyon dolar oldu. Böylece Kasım ayından bu yana ihracatta artış yaşanmış oldu. Mayıs ayında en fazla ihracatı 2 milyar 566 milyon dolarla otomotiv sektörümüz yaptı. Bu sektörün ihracatı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,4 arttı.



Otomotiv sektörünü 1 milyar 405 milyon dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon ve 1 milyar 323 milyon dolarla kimyevi maddeler sektörleri takip etti.



Mayıs ayında en fazla ihracat artışını sanayi ürünlerinde yüzde 237 ile Gemi ve Yat sektörü elde etti. Gemi ve Yat sektörünün bu yüksek ihracat artışında geçen sene ihracat yapılmayan İzlanda ve Danimarka'ya yapılan ihracatlar etkili oldu. Tarım ürünlerinde ise yüzde 86 artış ile Zeytin ve Zeytinyağı sektörü en yüksek oranı yakaladı.



Yılın ilk 5 aylık döneminde ihracatı sırtlayan sektör yine otomotiv oldu. En fazla ihracat yapılan bu sektör, ihracatını yaklaşık 2,3 milyar dolar artırma başarısını gösterdi.