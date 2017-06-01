Savunma seferberliği

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) bu ayki Meclis Toplantısı'nın konusu savunma sanayisi olarak belirlendi. Konuk olarak sektörün en önemli kamu görevlisi olan Savunma Sanayisi Müsteşarı (SSM) Prof. Dr. İsmail Demir katıldı. Demir, "Savunma sanayisi konusunda güçlü ülkelere baktığımızda güçlü orduya sahip olduğunu arkasında da gelişmiş savunma sanayisi olduğunu görüyoruz" dedi.



500 PROJE VAR

Son 15 yılda savunma sanayisinde gelinen noktayı değerlendiren Demir, "Yüzde 80'lerde olan dışa bağımlılık 40'lara düştü. Savunma sanayisinde 2016'da 5.9 milyar dolar üretim, 1.7 milyar dolarlık ihracat yaptık. 2002'de 250 milyon dolarlık olan ihracat, şu anda 1.7 milyar dolara çıktı. Hedefimiz çok daha büyük" diye konuştu. 2017'de savunma sanayisinde 500 proje bulunduğunu belirten Demir, "Bunların sözleşmeye bağlanmış kısmının sayısı 303, parasal değeri ise 130 milyar lira civarında. Potansiyel projeler 200 milyar TL. Yıllık 1.3 milyar dolar Ar-Ge harcaması yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin savunma sanayisinde dışa bağımlılıktan kurtulmak için atağa geçtiğini belirten Demir, bunun için doğrudan savunma sanayisi bakanlığı çerçevesinde şirketler kurulduğunu hatırlattı. İsmail Demir, bu alanda atılacak adımlarda KOBİ'lere de ihtiyaç duyduklarını belirterek, bunun için 110 kişilik ekip kurduklarını, ekibin KOBİ'leri belli kriterlerde değerlendirmeye alacağını söyledi. Denetçilerin eğitimlerinin sürdüğüne vurgu yapan Demir, "KOBİ seviyesinde sanayide sorunlara parmak basmak amaçlanıyor. Pilot olarak başlattıklarımız var. Diğer şirketlerimizin de bu değerlendirmelere tabi olmasını öneriyorum. KOBİ'leri önemsiyoruz" dedi.



ŞÛRA DÜZENLENECEK

Anadolu'da birçok küçük şirketin savunma sanayisine girmek istediğini bunun için Müsteşarlık'tan yardım istediklerini belirten Demir, "Biz de Anadolu'daki şirketleri desteklemek istiyoruz. Bu nedenle önümüzdeki günlerde bir Şûra düzenlemeyi planlıyoruz. Bunu sanayicilerimizle savunma seferberliğine dönüştürebiliriz. Eğitimde de birlikte yol alınabilir" dedi.



5G'DE YERLİLİK TRENİ KAÇMAMALI

Demir, müsteşarlık bünyesinde Savunma Sanayi Teknolojileri A.Ş. isimli şirket kurduklarını belirterek, "Bu şirketin görevi; gelecek vaat eden, teknolojisi yerli olan şirketlere ortak olmak" dedi. Türkiye'nin 4.5G, 5G'de yerlilik trenini kaçırmaması gerektiğini vurgulayan Demir, "Bu mesele ile ilgili müsteşarlık bünyesinde şu ana kadar 60 milyon dolar harcanan bir yazılım ve donanım zinciri var. Bu, kullanılmazsa emekler boşa gidecek. Bu konuda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile ilgili iletişimimiz devam ediyor" dedi.



İSO İŞBİRLİĞİNDE DOĞRU ADRES

Yerli ve kaliteli ürüne ihtiyaç duyan Türk savunma sanayisi için kamu-özel sektör işbirliğinin önemine dikkat çeken İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan ise "İSO, işbirliği geliştirilmesinde 'ara yüz' olacak en yetkin kurumlardan biri. 18 bini aşkın üyesiyle sonuç odaklı işbirlikleri için doğru adres" dedi. Bahçıvan, "Savunma sanayisi, diğer sektörler üzerinde bir çarpan etkisine sahip. Sektörün hem yarattığı üretim talebi hem de teknolojik geri beslemeler yoluyla makine, kimya, tekstil, otomotiv, bilişim teknolojileri, inşaat, gemi endüstrisi gibi birçok sanayi alt sektörüne de önemli katkıları olmaktadır" diye konuştu.