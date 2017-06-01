Siparişle kredi notu veren Moody's'e şok ceza!

Avrupa Birliği'nin sermaye piyasaları denetim, gözetim kurumu ESMA, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Investors Service'nin Almanya ve İngiltere şubelerine AB'nin kredi notu kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 1,24 milyon euro ceza kesti.

ERDOĞAN ELEŞTİRMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz aylarda sipariş üzerine kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'ye not vermeye kalktığını belirterek şunları söylemişti:

"Türkiye'nin notunu düşüren bu kuruluşlar sipariş üzerine not verirler. Bizim notumuzu düşürlerdi ne oldu? Hazine hemen bir piyasa yaptı. Dışarıdan içeriden bunların beklediğinin çok daha üzerinde bir ilgi alaka oldu. Niye? Türkiye'nin gerçeği bu değil ki..

BUNLARIN CEBİNE 3-5 KURUŞ KOY, İSTEDİĞİN NOTU AL

İstediğiniz kadar düşürün, Türkiye yatırımlarına, kalkınmalarına, yükselmeye devam ediyor. Siz Türkiye'nin gerçeklerinden uzaksınız. Bunların cebine 3-5 kuruş para koy, istediğin notu al"