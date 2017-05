Yatırım iklimi için 32 maddelik önlem

Dünya Bankası'nın hazırladığı ve ülkelerin iş yapma kolaylıklarının sıralandığı 'Doing Business' raporunda Türkiye'nin 190 ülke arasında 69'uncu sırada yer almasının ardından hükümet harekete geçti. Sıralamada Türkiye'nin daha üst sıralarda yer alabilmesi hedeflenirken, bunu gerçekleştirmek için 32 maddelik eylem planı hazırlandı.



EYLEM PLANI

Mayıs başında hazırlanan plandan 10 madde tamamlanırken, kalan 22 madde için ise çalışmalar sürdürülüyor. Eylem planı özel sektörün oluşturduğu STK'lardan gelecek önerilere göre de genişletilecek. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 'Türkiye'de İş yapma Kolaylığı- Doing Business in Turkey' başlıklı Türkiye'de iş ortamı istişare toplantısını dün gerçekleştirdi. Toplantıya TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin yanısıra bir çok iş dünyası temsilcisi katıldı. Toplantıda konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, reel sektörün önündeki engelleri belirleyip, ortadan kaldırmanın hükümetin önceliği olduğunu ifade etti. TOBB, TİM, TÜSİAD,

YASED, MÜSİAD ve DEİK başkanlarından oluşan Yatırım Ortamını İzleme Koordinasyon Kurulu'nun (YOİKK) çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve önemsediklerini kaydeden Tüfenkci, bu kurulun Türkiye'yi sıralamada yukarıya taşıyacak eylem önerilerinin hayata geçirileceğine işaret etti. Türkiye'de ilk çeyrekte güven ortamının arttığına ve bu nedenle gelen yabancı sermayenin de yüzde 2'lik artış gerçekleştirdiğine dikkat çeken Bakan Tüfenkci, "Ekonomideki olumlu gidişat, uluslararası raporlarda da karşılık bulsun istiyoruz. Bu rapor 10 maddeden oluşan konularda hazırlanıyor. Biz yatırım ortamının iyileştirilmesi için gerekli adımları atmak istiyoruz" dedi.