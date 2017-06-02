tazeledi!

Giriş Tarihi: 2.6.2017 17:45 Güncelleme Tarihi: 2.6.2017 17:49
Borsa İstanbul rekor tazeledi!

yükseliş trendini devam ettiriyor. BIST-100 endeksi kapanışa yakın dakikalarda tarihi zirveyi gördü

BIST-100 endeksi en yüksek 98 bin 806 puanı görerek tarihi seviyesini yeniledi
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Borsa İstanbul rekor tazeledi!
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