ve başvurularında son dakika gelişmesi!

Giriş Tarihi: 2.6.2017 17:51 Güncelleme Tarihi: 2.6.2017 17:52
Ehliyet ve pasaport başvurularında son dakika gelişmesi!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), ve sürücü belgesi müracaatlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle ek tedbirler aldı. Ankara, İstanbul ve İzmir’de, hafta içi normal çalışma saatlerine ek olarak 17.00-19.00 saatleri arasında, şahsen yapılan müracaatlarda aranmaksızın işlem yapma kararı alındı

EGM'den yapılan açıklamada, Ankara, İstanbul ve İzmir'de, hafta içi normal çalışma saatlerine ek olarak 17.00-19.00 saatleri arasında, şahsen yapılan müracaatlarda aranmaksızın işlem yapılacak. Cumartesi günleri de saat 09.00-18.00 arasında ve tescil birimleri çalışmalarına devam edecek.

Ayrıca, iki kez randevu almasına rağmen pasaport ve tescil birimlerine gelmeyerek işlem yaptırmayan vatandaşlara, kontenjan ve iş gücü kayıplarını önlemek için üçüncü kez randevu verilmeyecek. Bu durumdaki vatandaşların pasaport ve tescil birimlerine şahsen müracaat etmeleri gerekecek.

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Ehliyet ve pasaport başvurularında son dakika gelişmesi!
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