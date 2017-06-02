İhracatta hedef: Rekor

Geçen yıl ekonomiye katkı vermekte zorlanan ihracat
, bu yıl büyümenin lokomotifliğini üstleneceğinin sinyalini verdi. Geçen yılın kasım ayından bu yana sürekli artış gösteren ihracat mayısta da yüzde 15.8 artarak 12.4 milyar doları aştı. 5 aylık ihracat ise yüzde 10'luk artışla 63.1 milyar dolara ulaştı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Mayıs 2017 ihracat rakamlarını, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin de katılımıyla, Gebze Çayırova'daki Ar-Ge merkezi Arçelik Garage'da düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı. 12 aylık ihracat yüzde 5.2 artarak 147 milyar dolara çıktı.
153 MİLYAR DOLAR AŞILACAK
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 2017'nin ihracatta her şeye yeniden başlandığı bir yıl olacağını belirterek, "2017 uzun zamandır ilk defa ihracatın büyümeye net katkı vermeye başladığı dönem olacak. Orta Vadeli Program'daki 153 milyar dolarlık hedefini çok ileriye taşıyarak belki tarihi zirveyi yakalayacak. 152 milyar dolar olan tarihi zirveyi aşarak yeni zirveyi oluşturacağız" dedi.
RUSYA'YA YÜZDE 73.4 ARTIŞ
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin verdiği bilgilere göre, Rusya'ya ihracatta, yüzde 73.4 artış yaşandı. Artışta bu ülkeye yapılan yaş meyve ve sebze ihracatının 5 katına çıkması etkili oldu. Böylelikle, mayıs, 2017 yılında Rusya'ya ihracatın en yüksek oranda artış gösterdiği ay oldu. İhracat artışında dikkat çeken bir başka ülke ise Birleşik Arap Emirlikleri. Bu ülkeye ihracat, özellikle kurşunsuz benzin ve mücevher satışının etkisiyle, mayısta yüzde 51 arttı. Irak'a ihracat ise yüzde 38 yükseldi.
5 AYDAKİ İHRACAT ARTIŞININ DÖRTTE BİRİ SAKARYA'DAN
Büyükekşi, mayısta en yüksek ihracat artışını yüzde 237 ile Sakarya'nın gerçekleştirdiğine dikkat çekerek, "Sakarya, otomotiv sektöründeki yeni yatırımı ile birlikte ihracatını ciddi ölçüde artırmayı başardı. İlk 5 aydaki ihracat artışımızın yaklaşık dörtte biri tek başına Sakarya kaynaklı oldu" dedi. Gemi ve yat sektöründeki yüzde 237'lik artışı da hatırlatan Büyükekşi, "Geçen yıl ihracat yapmadığımız İzlanda ve Danimarka'ya yapılan ihracatlar etkili oldu" diye konuştu.
İHRACATÇIYA ÜLKE HEDEFLİ DESTEK GELİYOR
Hükümet, ihracatçıların daha fazla ülkeye açılmasını sağlamak için bir hafta içinde üçüncü destek paketini açıkladı. İhracatçı kredilerinde faiz farkını devlet üstlenirken, gümrüklerde ÖTV'siz akaryakıt desteğinin ardından Ekonomi Bakanlığı Turquality programında yer alan firmaların açılacakları her bir yeni ülke için beş yıl süresince desteklerden faydalanabileceklerini açıkladı. Hedef ülke bazlı yeni yaklaşımla firmaların pazarlarını çeşitlendirmesi planlanıyor. Ürün geliştirme konusunda istihdam edilecek mühendis giderleri destek kapsamına alındı. Ürün teşhir seralarının kira giderleri, depolama hizmetlerine ilişkin giderler, marka tescil yenilemesi ile özellikle ilaç sektörünün talepleri doğrultusunda yurtdışı pazarlara girişte zorunlu olan ruhsatlandırma ve klinik test giderlerini de devlet karşılayacak. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, 2019'a kadarki dönemin en iyi şekilde değerlendirileceğini söyledi. Hazal ATEŞ /
ANKARA
BÜYÜMEYE 2 PUAN KATKI
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Atılım Yılı" ilan ettikleri 2017'nin başından beri istikrarlı bir artış elde ettiklerini belirterek "2017 yılının birinci çeyreğinde net dış ticaret büyümeye pozitif katkı verecek. Beklentimiz 2 puan ve üstü olması" dedi. Büyükekşi, mayıs ayı parite zararının 328 milyon dolar, 5 aylık zararın ise 2.8 milyar dolar olduğunu açıkladı. Mayısta AB'ye ihracat yüzde 16 arttı ve AB'nin ihracattaki payı 48.7'ye çıktı. Kuzey Amerika'ya ihracat yüzde 24.2, Uzakdoğu'ya ise yüzde 34.7 arttı.
SANAYİDE ÇARKLAR HIZLANDI
Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayii satın alma yöneticisi endeksi (PMI) mayıs ayında 53.5'e yükselerek Aralık 2013'ten bu yana en yüksek değeri aldı. IHS Markit tarafından İstanbul Sanayi Odası (İSO) için hazırlanan verilere göre üretim alt endeksi Şubat 2014'ten bu yana en yüksek büyümeye işaret ederken, yeni siparişler alt endeksi 42 ayın zirvesine çıktı. Göstergeler iç talebin güçlendiğine işaret ederken, istihdam Şubat 2015'ten bu yana en güçlü artışı kaydetti.