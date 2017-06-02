TMSF, Kanal 35'in tüm varlıklarını satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Kanal 35 Yayıncılık ve İletişim Hizmetleri AŞ'ye ait muhtelif makine, teçhizat, demirbaş ve bir yayın aracından oluşan toplam 1 milyon 234 bin lira muhammen bedeli olan varlıkları açık artırma ihalesiyle satacak.

TMSF'nin internet sitesinde yer alan satış ilanına göre, değerleme ve satışı için Fona devredilen Kanal 35'in, İzmir'deki yayın hakları, frekans ve kanal kullanımı ile ilgili benzeri izinleri ve diğer hakları hariç, muhtelif makine, teçhizat, demirbaş ve bir yayın aracından oluşan toplam 1 milyon 234 bin lira muhammen bedeli olan varlıkları satışa çıkarıldı.

Söz konusu varlıklar, TMSF'nin Esentepe'deki adresinde 13 Haziran'a kadar alınacak teklif mektuplarının değerlendirilmesi sonucunda, birden fazla teklif alınırsa isteklilere bildirilecek tarihte yapılacak açık artırma ihalesiyle satılacak.

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