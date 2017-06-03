Banka kredi borcu olanlar dikkat!

Bankalar, 2 milyon müşteriden tahsil edemediği alacaklarını 'varlık yönetim şirketi'ne devretti. Devredilen tutar 28.7 milyar lira. Şirketler borcunu ödemek isteyene büyük avantaj sunuyor. Taksit imkanı da var

YILLARDIR TAHSİL EDİLEMEDİ

Bankadan kredi çekip 90 günlük sürede ödeyemeyenler yasal takibe düşüyor, yani avukatlık oluyor. Avukatlar da tüm çabaya rağmen 2-3 yıl içinde bu borcu tahsil edemezse bankalar, kredi ve kredi kartı alacaklarını belli bir tutar karşılığında varlık yönetim şirketlerine devrediyor. Borç devredildikten sonra muhatap varlık yönetim şirketleri oluyor.

Varlık yönetim şirketleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) aldıkları lisansla ve yine BDDK denetiminde faaliyet gösteriyor. Şirket sayısı 12. Bu şirketlerde borçlu 2 milyon kişinin dosyası var. Bankaların devrettiği tahsili gecikmiş borç toplamının 16.4 milyar lirası bireysel, 12.3 milyar lirası ticari (KOBİ) krediler olmak üzere 28.7 milyar lira.



NASIL ÖĞRENİR, ÖDERİM?

Dosyası bankadan çıkmış ve varlık yönetim şirketine devredilmiş kişiler ne yapacak? Borç nasıl ödenecek? Borcunu ödeyen kara listeden çıkıp, kredi çekebilir mi? Şirketler taksit veya indirim yapıyor mu? Merak edilenleri Varlık Yönetim Şirketleri Derneği Başkanı Selçuk Tuncalı ve Başkan Vekili Hasan Tengiz Posta gazetesine açıkladı.



90 GÜNLÜK KRİTİK SÜRE

Varlık yönetim sektörü, tahsili gecikmiş alacakları satın alarak bankaları yükten kurtarır. Daha esnek koşullarla ödeme imkanı sunarak tüketicilerin tekrar kredi çekebilir duruma gelmesini sağlar.

Bankalar ortalama 2-3 yıl hukuki takipten sonra tahsil edemedikleri dosyalardan oluşan tahsili gecikmiş alacak portföylerini ihale yoluyla varlık yönetim şirketlerine devreder.

Vadesi gelen bir borç, 90 gün içinde ödenmezse tahsili gecikmiş alacak statüsüne geçer ve yasal takip süreci başlatılır. Bu 90 günlük süreçte banka müşterisine sözlü ve/veya yazılı olarak ulaşıp, borcunu ödemesini hatırlatır. Bu süreçte borca gecikme faizi uygulanır. Sonra hukuki süreç başlatılır.

ÖDENMEYEN BORÇ NEREYE BİLDİRİLİR?

Bankalar kredi geri ödemesindeki gecikmeyi Kredi Kayıt Bürosu'na (KKB) yaptığı aylık bildirimlerde belirtir ve müşterinin bu gecikme durumunu KKB üyesi tüm bankalar görür. Bu süreç müşterinin kredi notunu olumsuz etkiler, kredi başvuruları olumsuz yanıtlanır.



500 BİN KİŞİ KURTULDU

Bankalar toplam 28.7 milyarlık alacağını varlık yönetim şirketine 3.4 milyar liraya devretti. Mart 2017 itibarıyla bankalar; tahsili gecikmiş 16.4 milyar TL tutarında bireysel, 12.3 milyar TL tutarında ticari ve KOBİ kredisini sattı.

Varlık yönetim şirketlerine devredilen borçlu sayısı 2 milyon. Ayrıca sektör şu ana kadar 500 binden fazla müşterinin borçtan kurtulmasını sağladı. Borcunu ödeyen kredi çekebilir hale geldi.

Bankalar tarafından kredi geri ödemelerindeki gecikmeler, Kredi Kayıt Bürosu'na aylık olarak iletiliyor. 90 günlük yasal süreden sonra başlatılan hukuki süreçle kişi kara listeye giriyor. Varlık yönetim şirketleri de aylık bilgi vermeye devam ediyor. Yani borç devretse de kapanmadan kara liste son bulmuyor.