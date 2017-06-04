2012 ‘feda’dan, 2017 ‘sefa’ya

KULÜBÜ

Spor Toto Süper Lig'de art arda ikinci kez şamyipon olan Beşiktaş, 'feda' sezonu olarak ilan ettiği 2012'den bu yana, ezeli rakiplerini her alanda kıskandıran bir performans sergiledi. Son iki sezonunun şampiyonu Kara Kartal, Fikret Orman'ın başkanlığa seçildiği 25 Mart 2012'den bu yana hem borsa hem de bilanço büyümesinde Fenerbahçe ve Galatasaray'a fark attı.25 Mart 2012'den bu yana borsada Beşiktaş'ın hisseleri yüzde 70.2 değer kazanırken, bu dönemde Fenerbahçe yüzde 29, Trabzonspor yüzde 50.7, Galatasaray ise yüzde 56.8 değer kaybetti. O tarihte 621.6 milyon TL ile Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yarısı kadar piyasa değerine sahip olan Beşiktaş, bugün 1 milyar 58 milyon TL ile en değerli futbol kulübü haline geldi. Fenerbahçe'nin değeri 1 milyar 18 milyon TL, Galatasaray'ın 670.9 milyon TL seviyesinde bulunuyor.Fikret Orman, Mart 2012'de başkanlığa seçilirken, Beşiktaş o sezon mali sıkıntıdan dolayı Avrupa kupalarına alınmadı. Fikret Orman, başkanlıktaki ilk döneminde "Feda" sezonuyla camiada kenetlenmeyi sağlayıp kulübü ayağa kaldırma çalışmaları yaptı. UEFA'nın 2010-2011 sezonunda futbolda şike iddiasıyla ilgili Beşiktaş'ı bir kez daha Avrupa kupalarından men etti. Futbol takımının iskeletini oluşturduktan sonra mali yapılanmaya öncelik veren Orman yönetiminin 11 Nisan 2016'da Vodafone Arena'yı hizmete açması dönüm noktası oldu.Sportif başarıların mali anlaşmalarla pekiştirilmesi Beşiktaş'ı gelir sıralamasında liderliğe yükseltti. Beşiktaş aynı zamanda kâr eden tek kulüp olma özelliğine de kavuştu. Aktif büyüklüğünde ezeli rakipleri ile farkı kapatan Kara Kartal, borç artışını da makul seviyeye çekti. 2011 yılının 9 aylık döneminden, bu yana Beşiktaş'ın borcu yüzde 126 artarken, aynı dönemde Fenerbahçe'nin borcu yüzde 553, Galatasaray'ın borcu yüzde 213, Trabzon'un ise yüzde 200 oranında arttı.2011 yılında gelir sıralamasında rakiplerinin açık ara önde olduğu Beşiktaş, bu 5 yıllık dönemde burada da liderliğe oturdu. Kara Kartal'ın geliri yüzde 239'luk artışla 119 milyon liradan 403 milyon liraya çıkarken, gelir büyümesi Fenerbahçe'de yüzde 92'de, Galataray'dayüzde 72'de kaldı. Beşiktaş'ın 403 milyon liraya ulaşan gelirinin 125 milyonunu Şampiyonlar Ligi UEFA Avrupa Ligi gelirleri, 70 milyon TL'sini naklen yayın gelirleri, 65 milyon lirasını lisanslı ürün satışları, 50 milyon lirasını sponsorluk ve reklamlar, 35 milyon lirasını maç hasılatı, kombine kart ve loca satışları oluşturdu.