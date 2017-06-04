Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017 yılının ekonomide sıçrama yılı olacağını belirterek, işadamlarına "Gün yatırım günüdür" çağrısı yaptı. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen MÜSİAD'ın 24. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Erdoğan, "Ülkemize değer veriyorsak, ülkemizi seviyorsak, bu topraklara borcumuzu ödemek istiyorsak, şimdi harekete geçme zamanıdır. Daha çok çalışacağız" dedi. İşadamlarından işi geciktirmemelerini isteyen Erdoğan, şöyle konuştu: "Terör dediler kontrol altına aldık. Darbe dediler hesabını sorduk. 'Siyasi istikrar' dendi, hallettik. İşadamlarımıza diyoruz ki, tüm imkânlarınızla, cesaretinizle yatırım yapın, üretin, ihracatı zorlayın, istihdamı artırın. Böylece siz de kazanın, ülkemiz de kazansın."



ÜSTÜ KAPALI TÜSİAD ELEŞTİRİSİ

TÜSİAD'ın Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı'ndaki "OHAL kaldırılsın" açıklamalarına üstü kapalı atıf yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri hala OHAL var diye sızlanıyor. OHAL yatırımcıların önünü mü kesiyor, yoksa önünü mü açıyor. Eski OHAL dönemlerini hatırlayın. Patron olarak fabrikalarınıza giremezdiniz. Biz geldik, fabrikaların kapısını açtık" dedi. OHAL'in yalnızca terör ile mücadele için var olduğunu, iş dünyasının bundan etkilenmediğini kaydeden Erdoğan, "Herkes görüyor ve biliyor ki, OHAL sadece terörle mücadele için var. Bugüne kadar hangi işadamının işi gücü OHAL'den dolayı zarar görmüştür. Terörist olmayan için OHAL yok hükmündedir. Terörle mücadelenin gerektirdiği kararda bu uygulama hak hükmündedir. Buyurun Fransa 2 yıldır uzatıyor. Ne oldu orada darbe girişimi mi oldu? 10-15 kişi öldü diye OHAL yaptılar. Sürekli yeniliyorlar. Biz de devletimizi yıkmaya yönelik darbe girişimi oldu. Cumhurbaşkanı, terörle mücadelenin gerektirdiği kadar OHAL'in devam edeceğini söyledi.



ÇARKLAR DÖNMEYE BAŞLADI

Borsadaki yükseliş ve dövizdeki düşüşün piyasaların ekonomiye olan güveninin tam olduğuna işaret ettiğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu: "Beyaz eşya satışlarındaki yükseliş gibi pek çok emare ekonominin çarklarının giderek daha hızlı dönmeye başladığını gösteriyor. İhracatta istikrarlı yükseliş sürüyor.



2017 TARİHİ SIÇRAMA YILI OLACAK

Türkiye'nin Gezi olayları ve FETÖ saldırılarına rağmen 2013'te yüzde 8.5, iki seçimin yaşandığı 2014'te de yüzde 5.2 büyüdüğünü hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2015'te büyüme yüzde 6.1 oldu. 2016'da 15 Temmuz'da kanlı ve en ağır travmayı yaşamamıza rağmen yüzde 2.9 büyüdük. Türkiye'nin ekonomik bakımdan krize girmesini bekleyenlerin hevesleri kursaklarında kaldı. İnşallah 2017 ekonomide, bana göre şu andaki tespitlerim bu, tarihi bir sıçrama yılı olacak" diye konuştu. Tüm bakanlardan 180 günlük kısa vadeli bir eylem programı istediğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunu milletimle paylaşacağım. 2019 için çok daha kapsamlı programın hazırlıklarını yürütüyorum" dedi. Türkiye'nin ekonomik büyüklüğünü anlamak için bazı rakamlardan örnek veren Erdoğan, 2002'den bu yana 193 milyar dolarlık yatırım çektiklerini, 6 milyon ilave istihdam artışı yarattıklarını söyledi. Erdoğan, "Geçtiğimiz 14 yılda Avrupa'da istihdam sayısını bizim kadar arttıran yok" dedi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de ihracatın büyümeye olumlu katkısıyla yılsonu büyümesinin de olması gereken yüzde 5'in üzerine yerleşmesini hedeflediklerini söyledi.

MÜSİAD'A ÖVGÜ

"Sıkıntılarımız yok değil mi, var. Atalarımızın dediği gibi büyük dağın kışı da büyük olurmuş" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz bu sıkıntıların hepsini de sabırla, azimle kararlılıkla aştık, aşmaya devam edeceğiz. MÜSİAD bu mücadelede hep yanımızdaydı, inşallah bundan sonra da sizlerle birlikte ülkemizin büyümesi, kalkınması, demokrasimizin güçlenmesi için çalışmayı sürdüreceğiz. İnşallah yeni Türkiye'nin inşaasını sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.



ALTINCI BAŞKAN ABDURRAHMAN KAAN

Kurulduğu 1990'dan bu yana ülkenin yaşadığı kritik süreçlerde ekonomik ve sosyal alanlardaki çözüm önerileriyle ön plana çıkan MÜSİAD, dün 24. Olağan Genel Kurulu'nda 6'ncı başkanı da seçti. MÜSİAD'ın yeni başkanı Abdurrahman Kaan oldu. Kaan, faizle işleyen mevcut sistem değişmeden, faizi ortadan kaldırmak ya da değiştirmenin mümkün olmadığını belirterek, "Ekonomimizde, faizin etkisini en aza indirecek ya da ortadan kaldıracak yeni bir sistem üzerinde çalışmamız gerekiyor" dedi. Kaan, maliye politikasının 'faiz dışı fazla' esasından, 'yatırım dışı fazla' esasına çevrilmesi gerektiğini de söyledi. MÜSİAD'ın görevi devreden başkanı Nail Olpak ise "MÜSİAD bugünlere kurucularının, üyelerinin ve gönül birliği eden dostlarının omuzlarında yükseldi. Bugün, bana emanet edilen başkanlığı devrediyorum, ama MÜSİAD'ın ve MÜSİAD'lı dostlarımın başımın üstünde yeri var. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da milletim için çalışmaya devam edeceğim" diye konuştu.



28 ŞUBAT'TA HEDEFTEYDİ

MÜSİAD, geride bıraktığı 27 yılda ülkenin içinden geçtiği ekonomik ve politik süreçlere tanıklık etti. Siyasi ve sosyal hayatın yanında ekonomiye de büyük darbe vuran 28 Şubat döneminde MÜSİAD da hedef alındı. O dönemde dernek hakkında kapatma davaları açıldı.