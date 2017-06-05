3. havalimanı hizmete girdiğinde 350 noktaya uçulacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, dünyanın gıptayla izlediği İstanbul 3. Havalimanının hizmete girmesiyle Türkiye'nin dünya çapında şu anda 282 olan destinasyon sayısının 350'ye yükseltilmesinin planlandığını söyledi.



Bakan Arslan, AA muhabirine, İstanbul'a yapılan yeni havalimanının temel atma töreninin üçüncü yılı dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de havacılık sektörünün serbestleşmesinin ardından çok ciddi mesafeler katettiğini dile getiren Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın Türkiye'de "uçmayan kimse kalmasın, havayolu halkın yolu olsun" talimatları çerçevesinde önemli aşama kaydedildiğini söyledi.

Arslan, son 10 yılda aktif havalimanı sayısını 25'ten 55'e çıkarıldığını, Türkiye'nin her yerine uçakla gidilebilir hale geldiğini anlatarak, yılda 35 milyon olan iç ve dış hat yolcu sayısının ise 180 milyona ulaştığını vurguladı.

"TÜRKİYE, DÜNYA HAVACILIĞINDA DA SÖZ SAHİBİ OLACAK"

Arslan, Türkiye'nin havacılıkta dünyada da söz sahibi olacağına dikkati çekerek, bu kapsamda bütün dünyaya hizmet edecek havalimanı yapma kararı alındığını ve İstanbul Yeni Havalimanı'nın temelinin 7 Haziran 2014'te atıldığını aktardı.

Kömür ocaklarının olduğu bir yerde bataklıkları kurutup yeni bir alan kazandırdıklarının altını çizen Arslan, söz konusu alanda 10 milyar avroluk yatırımı, kamu-özel iş birliği şeklinde yaptıklarını ve 25 yıl boyunca yapılacak işletmeden de 22 milyar avro gelir elde edileceğini kaydetti.

Arslan, İstanbul'un Avrupa yakası Yeniköy ve Akpınar yerleşimleri arasında Karadeniz sahil şeridindeki 76,5 milyon metrekare büyüklüğündeki alana yapılan İstanbul Yeni Havalimanının, İstanbul'un stratejik önemini çok farktı noktalara taşıyacağını belirterek, "Bu, Türkiye'de yapılmış en büyük proje olma özelliğine sahip." dedi.

"DÜNYA GIPTAYLA İZLİYOR"

Söz konusu havalimanının önemine değinen Arslan, "İstanbul'a yapılan 3. Havalimanını hem biz hem de dünya önemsiyor, bazen gıptayla bazen kıskançlıkla izliyorlar. Yılda 200 milyon yolcuya hizmet edecek havalimanının hizmete girmesiyle dünya çapında şu anda 282 olan destinasyon sayımızı, 350'ye yükseltmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Arslan, mayıs ayı sonu itibarıyla yüzde 52,5 ilerleme sağlanan 3. Havalimanının "aktarma havalimanı" konumunda olacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Dünyanın neresinden olursa olsun uçaklar gelecekler, ülkenizde transfer yapacaklar. Uçağın havalimanınıza inmesi bir gelir, yolcunun inmesi bir gelir ve yaptıkları alışverişlerden kaynaklı bir gelir elde ediyorsunuz. Aktarma havalimanları dünya havacılığında sizi hem merkez haline getiriyor hem ciddi bir şekilde katma değer oluşturma, gelir getirme anlamında da ülkenin büyümesine katkı sağlıyor."

Arslan, 3. Havalimanının Türkiye'nin büyümesine, gelişmesine, ekonomisine çok ciddi katkı sağlayacağının altını çizerek, söz konusu havalimanının yatırımcıların dünyanın neresinden olursa olsun Türkiye'ye rahatça gelmesine, yatırımını kontrol etmesine ve aynı gün dünyanın başka bir yerine gidebilmesine olanak sağlayacağını bildirdi.

"ÇALIŞAN SAYISI 30 BİNE ULAŞACAK"

Türk ekonomisini büyük destek olacak 3. Havalimanında, 3 bin 500'ü beyaz yaka olmak üzere yaklaşık 26 bin 700 kişinin çalıştığını ifade eden Arslan, "Önümüzdeki dönemde çalışan sayısı 30 bin kişiye ulaşacak." dedi. Arslan, İstanbul 3. Havalimanının, 2025'te Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın yüzde 4,9'unu oluşturmasını öngördüklerini söyledi.

Arslan, sadece havalimanından kaynaklı 79 milyar dolarlık ilave bir hasıla oluşacağını kaydederek, 2018'de birinci fazının tamamlanarak, açılışının gerçekleşmesiyle yılda 100 bin kişiye, 2025'te tam kapasiteye eriştiğinde ise yılda 225 bin kişiye istihdam sağlanacağını ifade etti.

3. Havalimanıyla ekonominin büyümesini hedeflediklerini vurgulayan Arslan, "Ülkemizi 2023 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisine sokmak istiyoruz, bu havalimanı da bu hedefin gerçekleşmesinde çok önemli bir unsur olsun istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, "3. Havalimanı Raylı Sistem Hattı Etüd-Proje" işi kapsamında 34 kilometre uzunluğunda Gayrettepe-Yeni Havalimanı ile 31 kilometre uzunluğunda Halkalı-Yeni Havalimanı olmak üzere toplam 65 kilometre olarak planlanan raylı sistem hattının, birinci aşaması olarak belirlenen Gayrettepe-Yeni Havalimanı kesimine ilişkin çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.