Dolar 3,50'nin altına geriledi!

ABD istihdam verisi öncesi 3.53'ün hemen üzerinde işlem gören dolar/TL, veri ardından aşağı yönlü sert geriledi. Cuma gününü 3,51'in hemen üzerinde tamamlayan dolar/TL bu sabah yılın en düşük seviyelerinde işlem görüyor.

ARALIK 2016'DAN BERİ...

Dolar 22 Aralık 2016'dan bu yana ilk kez 3,50 altına indi.

Mayıs ayındaki değer kaybı ile aylık bazda düşüşünü üst üste dördüncü aya taşıyan dolar/TL, 2014'ten bu yana ilk kez 4 aylık bir düşüş serisi gerçekleştirmiş oldu.



Kur şu dakikalarda 3,49'un hemen altında işlem görüyor.

BORSA HAFTAYA REKORLA BAŞLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,29 yükselişle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 99.150,46 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 282,56 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,32, holding endeksi de yüzde 0,28 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,30 ile spor, tek gerileyen ise yüzde 0,07 ile gıda, içecek oldu.

Cuma günü, dünya borsalarındaki pozitif görünümün etkisiyle gün içinde gördüğü en yüksek seviye ve kapanış rekorlarını 98.867,90 puana taşıyan BIST 100 endeksi, haftalık bazda da yüzde 1,37 artış kaydetti.