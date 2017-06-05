Dünya Bankası Türkiye için büyüme beklentilerini yükseltti

Dünya Bankası, 'Küresel Ekonomik Beklentiler (GEP)' raporunun Haziran 2017 sayısını yayımladı.

Rapora göre, Türkiye'nin bu yılki büyüme beklentisi 0.,5 puanlık artışla yüzde 3.5'e yükseltildi. Türkiye'nin 2018 ve 2019 büyüme tahminleri ise sırasıyla yüzde 3.9 ve yüzde 4.1'e revize edildi.

Dünya Bankası'nın Türkiye'ye ilişkin büyüme beklentileri ocak ayında yayınlanan bir önceki GEP raporunda, 2017 için yüzde 3, 2018 için yüzde 3.5 ve 2019 için yüzde 3.7 olarak belirlenmişti.

'EN BÜYÜK YUKARI YÖNLÜ REVİZYONLAR TÜRKİYE'YE'

Türkiye'nin büyüme beklentileri en fazla yükseltilen ülke olduğu belirtilen raporda, ekonomide geçen yıl yaşanan yavaşlamada, başarısız darbe girişiminin yanı sıra Rusya'nın uyguladığı yaptırımlar ile yüksek enflasyonun rol oynadığı vurgulandı.

Buna karşın son verilerin ekonomik toparlanmanın sürdüğüne işaret ettiği kaydedilen raporda, "Türkiye'nin büyüme tahminleri, ekonominin başarısız darbe girişiminin ardından beklenenden hızlı toparlanması nedeniyle yukarı revize edildi" dendi.

Büyümenin hızlanmasında genişlemeci maliye politikalarının önemli rol oynadığı belirtilen raporda, "Türkiye'de büyümenin, siyasi belirsizlik azaldıkça, turizm iyileştikçe ve kurumsal bilançolar düzeldikçe yüzde 4'e doğru hızlanması bekleniyor" ifadesine yer verildi.

KÜRESEL BÜYÜME BEKLENTİLERİ DEĞİŞTİRİLMEDİ

Dünya Bankası, GEP raporunun Haziran 2016 sayısında, küresel ekonomiye yönelik beklentilerini revize etmedi. Kuruluşun küresel büyüme beklentisi, bu yıl için yüzde 2.7 ve 2018 ve 2019 için de yüzde 2.9'da sabit bırakıldı.

Dünya Bankası, geçen yıl yüzde 2.4 seviyesinde gerçekleşen küresel büyümenin 2017'de hızlanacağı beklentisini, emtia fiyatlarının istikrar kazanmasına, dünya ticaret hacminin artmasına dayandırdı.

Gelişmiş ülkelere yönelik 2017 büyüme tahmini yüzde 1.8'den yüzde 1.9'a çıkarılırken, 2018 ve 2019 beklentileri ise sırasıyla yüzde 1.8 ve yüzde 1.7'de sabit tutuldu.

ABD'NİN TAHMİNİ AŞAĞI

Gelişmiş ekonomilerin başında gelen ABD'nin bu yılki büyüme beklentisi yüzde 2.2'den yüzde 2.1'e çekilirken, 6 ay önce yüzde 1.8 ve yüzde 1.7 olarak açıklanan 2018 ve 2019 beklentileri ise değiştirilmedi.

Euro Bölgesi'ne ilişkin 2017 tahminini yüzde 1.5'ten yüzde 1.7'ye çıkaran Dünya Bankası, 2018 ve 2019 yıllarına yönelik tahminlerini de yüzde 1.4'ten yüzde 1.5'e yükseltti.

Yükselen piyasa ekonomileri için ocak ayında yüzde 4.2 olarak açıklanan 2017 beklentisi yüzde 4.1'e çekilirken, yüzde 4.6 olarak açıklanan 2018 beklentisi de yüzde 4.5'e revize edildi.