İşletmeler artık o vergiyi ödemeyecek!

Hükümet olarak bu dönemde önemli yapısal reformları hayata geçireceklerini dile getiren Bakan Ağbal, yani düzenlemeler ile birlikte Türkiye ekonomisinin daha çok güçleneceğini ve büyüyeceğini vurguladı.

Gündemde olan Üretim Reform Paketi düzenlemesinin Türkiye için çok önemli olduğunu söyleyen Ağbal, "Bu paket Malatya içinde önemli, çünkü Malatya'da da Organize Sanayi Bölgesi var. Bu paket içerisinde çok sayıda yenilikler getiriyoruz. Bu paketle Organize Sanayi Bölgelerinin, Sanayi Sitelerinin kurulmasını basitleştiriyoruz. OSB'lerin kurulumu artık çok daha basit ve hızlı olacak. OSB'lerde yatırım yapan firmalarımızın en büyük şikayet ettiği konu OSB alanı içerisinde arsa fiyatlarının çok yüksek olmasıydı. Yapmış olduğumuz yasal düzenleme ile OSB içerisinde satılacak taşınmazlara, yani arsalara maliyet artı belli bir kar oranı içinde sınır getiriyoruz. Yani OSB yönetimi artık maliyetten kopuk bir şekilde orada yüksek fiyatlarla sanayiciye arsa satamayacak" diye konuştu.

TRT PAYINI KALDIRDIK

Bakan Ağbal, elektrik faturasının içerisinde sanayicinin ödemiş olduğu TRT payını kaldırdıklarını ifade ederek, "Sanayicilerimizin yıllardır şikayet ettikleri bir konuydu bu. Sanayiciler zaten yüksek miktarda elektrik tüketiyor. Bir de bunun içerisinde TRT payı olarak bilinen bir maliyet de ödüyorlardı. Biz, yapmış olduğumuz düzenlemeyle sadece Sanayi Sicil Belgesine sahip işletmelerin elektrik tüketim bedelleri üzerinden alınan TRT payını kaldırıyoruz" diye konuştu.

EMLAK VERGİSİ ÖDEMEYECEKLER

Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan işletmelerin bundan sonra belediyelere emlak vergisi ödemeyeceklerini müjdeleyen Ağbal, bu düzenleme ile birlikte de işletmelerin maliyetlerini aşağıya çekeceklerini belirtti.

Bakan Ağbal, normalde vergisini düzgün bir şekilde ödeyen mükellefin zor duruma düştüğünde artık genel bir yapılandırma kanuna ihtiyacı olmaksızın borcunu daha kolay şartlarda ödeme imkanına kavuşacağını da kaydederek, yapılan bu düzenlemelerin ekonomiye çok büyük bir katkı sağlayacağını aktardı.