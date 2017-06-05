Morgan Stanley, Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti

Morgan Stanley'nin 4 Haziran tarihli Merkez ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) raporunda gelişen piyasaların bir varlık grubu olarak -özellikle de piyasa 2017'ye doğru ilerlerken, güçlü dolar ve siyasi belirsizlik ortamında- istikrarını kanıtladığı belirtildi.

Küresel toparlanmanın hem gelişen hem de gelişmiş piyasaların 2010 yılından bu yana ilk kez birlikte yükselmesi anlamına geldiği ifade edilen raporda, hem emtia ihracatçılarının hem de ithalatçılarının geçmiş aylarda kaydettiği iyileşmenin, toparlanmayı işaret ettiği belirtildi.

CEEMEA bölgesi boyunca tahminlerini yukarı revize edilen kurumun raporunda, kilit önemdeki yukarı revizyonların Kredi Garanti Fonu (KGF) gibi siyasi teşviklerden faydalanan Türkiye ve yüksek petrol fiyatları ve iyileşen verilerden olumlu etkilenen Rusya olduğunun altı çizildi.

Rapora göre Morgan Stanley, Türkiye'nin -enflasyonda beklenen bir düşüşün ardından- ortalama fonlama maliyetinin yılın dördüncü çeyreğinde gerilemesini bekliyor.

Banka Türkiye'ye ilişkin 2017 yılı büyüme beklentisini yüzde 1 puan artırarak yüzde 3,3'e yükseltti.