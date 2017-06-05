Trump’a inat ABD’ye ihracat % 64 arttı

Otomotiv sektörü Türkiye ihracatının lokomotifi olmaya devam ediyor. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre otomotiv sektörünün ihracatı mayısta yüzde 28.4 artışla 2 milyar 566 milyon dolar oldu. Sekiz aydır üst üste 2 milyar dolar barajını geçen sektör, mayısta aylık bazda tarihteki en yüksek ikinci ihracat rakamına ulaştı. Amerika dışında üretim yapan otomotiv firmalarına karşı çıkan ABD Başkanı Donald Trump'a inat, Türkiye otomotiv sektörünün ihracatı yüzde 64 arttı. Otomotiv yan sanayisinin ihracatında ise yüzde 100 artış gerçekleşti. Sektörün Türkiye'nin toplam ihracatından aldığı pay yüzde 20.6 oldu. İlk dört aylık ihracat ise bir önceki yıla göre yüzde 24 artışla 11.8 milyar dolar olarak gerçekleşti. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, binek otomobil ihracatının yüzde 64 artmasının mayıs performansında etkili olduğunu söyledi. En büyük ilk üç pazara gerçekleşen binek otomobil ihracatında yüksek artışlar görüldüğünü kaydeden Sabuncu, "Binek otomobil ihracatı Almanya'ya yüzde 57, İtalya'ya yüzde 67 ve Fransa'ya yüzde 51 arttı. Ayrıca tüm ana ihracat kalemlerinde ihracat artışı kaydettik. Mayısta en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülkenin tamamına çift haneli ihracat artışı görüldü" dedi.



AB'NİN PAYI YÜZDE 78 OLDU

Türkiye otomotiv sektörünün en büyük pazarı olan AB'ye ihracat yüzde 28 artışla 2 milyar dolara çıktı. AB, toplam ihracattan yüzde 78 pay aldı. Alternatif pazarlardan Eski Doğu Bloku ülkelerine yüzde 59, Asya Okyanusya ülkelerine yüzde 78 olarak gerçekleşti.