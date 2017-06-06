6 Haziran ları | ve gram altın kaç para oldu?

Giriş Tarihi: 6.6.2017 18:15 Güncelleme Tarihi: 6.6.2017 18:19
6 Haziran altın fiyatları | Çeyrek altın ve gram altın kaç para oldu?

Kapalıçarşı son dakika ları çeyrek gram altın bugün kaç TL oldu.Altın fiyatları dalgalanma yaşamaya devam ediyor. stanbul Kapalıçarşı'da 146,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 146,70 liradan, 965 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 982 liradan, 133,50 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 137,50 liradan, 943 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 962 liradan, 472 liradan alınan Yarım Ziynet 482 liradan, 236 liradan alınan Çeyrek Ziynet 241 liradan satıldı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 146 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 19 işlemde 34 milyon 806 bin 897,95 liralık ve 63 işlemde 84 milyon 620 bin 968,15 dolarlık ve 1 işlemde 165 bin 692,40 avroluk işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 7 işlemde 1 milyon 117 bin 645,65 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad., Troy Kıymetli· Maden, Türkiye Halk Bankası, Gram Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,66 değer kazandı.

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6 Haziran altın fiyatları | Çeyrek altın ve gram altın kaç para oldu?
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