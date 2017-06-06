Başbakan Binali Yıldırım'dan flaş kıdem tazminatı açıklaması

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Daha önce defalarca ifade ettik, terörün dini, milliyeti olmaz. Terörist, teröristtir. Hep birlikte teröre karşı ortak bir mücadele başarı için vazgeçilmezdir. Batılı ülkelerde giderek yaygınlaşan İslam düşmanlığı ve ırkçı yaklaşımlar teröre uygun zemin hazırlıyor.

"EKONOMİDEKİ İYİYE GİDİŞ DEVAM EDECEK"

2013 yıllarında yaşanan Gezi olayları, 17-25 Aralık darbe girişimine rağmen Türkiye o yıl büyümeyi başardı. 2014'te seçimlere rağmen büyümeyi gerçekleştirdik. 2015'te yine büyümeye Türkiye devam etti. Terör fitnesini yayan, şer odaklarına rağmen 2015'te yüzde 6.1 oranında büyüdük. 15 Temmuz kanlı darbe girişimini yaşadık. Allah'a şükrolsun ki bu darbe girişimine ve teröre rağmen, yoğun mücadelemiz ve aldığımız tedbirler sayesinde 2016'yı yüzde 2.9 büyüme ile kapattık. Yine dünya ortalamasının iki katında bir büyümeyi gerçekleştirdik. Son dönemde ekonomide yaşadığımız olumlu gelişmelerle birlikte bu sene hedefimiz olan yüzde 4.2'nin üzerine çıkacağız. Son 1 yıl içinde yapacağız dediğimiz vaatlerin yüzde 85'ini başarı ile tamamladık, yüzde 20'sinin çalışmalarını da sürdürüyoruz. Ekonomideki iyiye gidiş devam edecek. 2016 yılını 142.5 milyar dolarla kapatmıştık, mayıs sonu itibariyle 147 milyar doları gösteriyor. TL, bu yıl dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimlerinden biri oldu. Ülkemizin risk pirimi, 300 seviyesine çıkan risk primi, şu anda 194 seviyesine gerilemiştir. Bu olumlu bir gelişmedir. Borsa İstanbul 99 puan ile tarihi bir seviyeyi yakamış durumda.





ENFLASYONU YIL SONUNDA TEK HANELİ RAKAMA İNDİRECEĞİZ

Kurdaki olumlu seyir ve tedbirlerin etkisi ile enflasyonda da aşağı doğru düşüş başlamıştır. Dolar-TL kuru alınan tedbirler sonucu düşüşünü sürdürüyor. Bu gelişmeler yabancı yatırımcıların ülkemize olan güvenini bir kez daha teyid ediyor. Enflasyonda da aşağıya doğru düşüş eğilimi başlamıştır. Sıkı para politikası ve kapsamlı tedbirler ile maliye politikalarının desteği ile yıl sonunda enflasyonu tekrar tek haneli oranlara geriletmeyi hedefliyoruz, bunu başaracağımıza inanıyorum.

1 MİLYON 200 BİN İŞSİZ İŞ BULDU

Yılbaşından bu yana, 1 milyon 200 bin işsize yeni iş bulduk. Hedefimiz işsizliği de tek haneye düşürmektir.

KILIÇDAROĞLU'NUN İŞSİZLİK ELEŞTİRİSİNE YANIT

"Ana muhalefet genel başkanı dün bir toplantıda yine attı tuttu: "Türkiye'de 7 milyon işsiz var, 5 milyon işsiz var hükümet ne yapıyor." Kılıçdaroğlu'nun hesap kitaptan anlamadığını biliyorduk da bu kadar geniş aldığını bilmiyorduk. Türkiye'de 27.5 milyon çalışan var. Çalışan nüfusun yüzde 12.6'sı. 3.5 milyon ediyor, Kılıçdaroğlu 7 milyon diyor. Yüzde yüz sapma olur mu kardeşim, hesap uzmanısın sen ya. Sen SSK'nın başındaydın, borçsuz devraldığın kurumu 2.5 katrilyon zararla terk ettin. Toplam işsiz sayısı 3.5 milyon, doğru genç işsizlik sayısı yüksek bulunuyor. Toplam sayı içinde yüzde 20'yi buluyor. Şimdi gençler için bir istihdam seferberliğini ortaya koyuyoruz. Gençleri düşünseydin, avaz avaz 18 yaşa seçilmeye 'Hayır' diyeceğine 'Evet' derdin de o zaman gençler konusunda samimi olduğunu bu millet görürdü."

BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN KIDEM TAZMİNATI AÇIKLAMASI

KIDEM TAZMİNATI AÇIKLAMASI