Hayvancılıkta büyük işletmelere destek

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, et, meyve-sebze dahil tarımsal üretimin artması, Türkiye'nin belli ürünlerinin yurtdışından ithalinin önlenmesi için 3 önemli adım atacaklarını açıkladı. Bu adımlar aynı zamanda gıda fiyatlarındaki artışı da önlemeyi hedefliyor. Bazı gazetecilerle sohbet eden Çelik, önümüzdeki dönemde hayata geçirecekleri projeleri açıkladı.



KÖYLER İŞLETİLECEK

Anadolu'da köylerinin büyük bir bölümünün boş olduğuna dikkat çeken Çelik, bu arazilerin bir bütün olarak işletmeciye verilip köylüye de kirasını verilebileceğini söyledi. Çelik, "Mesela burada işletmeci 200 hayvan yetiştirebilir. Köylüye de kira öder. Hayvancılık ile ilgili ciddi desteklerimiz var. Ancak büyük işletmeleri desteklemeyi de planlıyoruz" dedi. 10 bin baş hayvanın bulunduğu yerlerin üretim merkezi haline gelmesini hedeflediklerini aktaran Çelik, bu kapsamda büyük üreticiye destek vereceklerini kaydetti.



GÖNÜLLÜ TOPLULUŞTIRMA

Valilerle toplulaştırma için bir görüşme yapacaklarını anlatan Çelik, "Bir köyün 200 hanesi ve 3-5-8 dönümlük yeri var. Bir köyün 2 bin dekor yeri var. Burayı bütünleştirerek ekip, elde edilen mahsülü de araziye oranlayarak paylaştıracağız. Bu gönüllü toplulaşmayla maliyetler düşecek"diye konuştu.