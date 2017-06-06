Hurda telefonlar ‘altın’ değerinde

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca
, altın, gümüş gibi değerli metaller ihtiva eden ve kullanım ömürlerini tamamlayarak toplanan her bin ton atık cep telefonundan, bir kilogram altın
geri dönüşümü sağlandığı bildirildi. Bakanlık'ın geniş bir yelpazede elektrikli ve elektronik eşyaların geri dönüşümüne yönelik çalışmalar sürdürdüğünü belirten yetkililer, "Bu kapsamda; bileşiminde altın, gümüş gibi değerli metaller bulunan, kullanım ömürlerini tamamlamış cep telefonları toplanarak, ekonomiye 'altın' kazanç
oluşturuluyor" dedi.