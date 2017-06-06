Hurda telefonlar ‘altın’ değerinde

, altın, gümüş gibi değerli metaller ihtiva eden ve kullanım ömürlerini tamamlayarak toplanan hergeri dönüşümü sağlandığı bildirildi. Bakanlık'ın geniş bir yelpazede elektrikli ve elektronik eşyaların geri dönüşümüne yönelik çalışmalar sürdürdüğünü belirten yetkililer, "Bu kapsamda; bileşiminde altın, gümüş gibi değerli metaller bulunan, kullanım ömürlerini tamamlamış cep telefonları toplanarak, ekonomiyeoluşturuluyor" dedi.