Muhtarların 613 liralık primlerini devlet ödeyecek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) muhtarların sigorta primlerinin devlet tarafından ödenmesi için yapılan kanun değişikliğinin ardından 50 bin 243 muhtarın sosyal güvenlik statüsünü gözden geçirdi. Farklı statüde prim yatırdığı belirlenenler ile ilk kez seçilen muhtarlar 4B kapsamında sigortalandı. Bin 406 lira maaş alan muhtarların yaklaşık 613 liralık primlerini devlet ödemeye başladı.

PRİM PARASI CEPTE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın '37. Muhtarlar Toplantısı'nda verdiği müjdeyle gündeme gelen muhtarların sigorta primlerinin devlet tarafından ödenmesi konusu, 690 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanmasıyla resmiyet kazandı.

Türkiye genelindeki toplam 50 bin 243 muhtarın sosyal güvenlik statüsü SGK tarafından gözden geçirilirken, muhtarların 4A, 4B ve 4C aktif ve pasif kayıtları teker teker sorgulandı. 21 bin 233 muhtarın 4B kapsamında aktif kaydının olduğu, 2 bin 421 muhtarın ise kurumda kaydı ve tescilinin olmadığı tespit edilirken, farklı statüde sigorta primi yatırdığı belirlenen kişiler ve ilk kez seçilen muhtarlar 4B kapsamında sigortalandı. Muhtarların Mayıs ayı sigorta primleri devlet tarafından karşılandı.