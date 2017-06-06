Tatil rezervasyonu yapacaklar dikkat!

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'nın bu yıl pazar, pazartesi ve salı günlerine denk gelmesi ve kısa süreli olması nedeniyle iç talebin düşük seyrettiğini fakat ilerleyen günlerde bir hareketlilik beklendiğini söyledi.

Ramazan Bayramı'nda Türk vatandaşların tercihinin yurt içi turlarda Akdeniz ve Ege bölgelerine yoğunlaştığını belirten Ulusoy, Antalya'da Kemer, Belek, Alanya ve Side, Ege'de Bodrum başta olmak üzere Didim, Kuşadası, Marmaris ve Fethiye'nin ilgi gördüğünü, kültür turlarında ise Kapadokya, Kuzey Ege ve Karadeniz turlarına talebin yoğunlaştığını bildirdi.

Ulusoy, yurt dışı turlarında da vizesiz Balkan turlarının öne çıktığını, Balkanlar'ın yanı sıra Yunanistan, İspanya, İtalya turları ve Orta Avrupa turlarına talep bulunduğunu dile getirdi.

"GEÇEN YILIN ALTINDA KALMASINI BEKLİYORUZ"

Geçen yıl 9 günlük Ramazan Bayramında yaklaşık 350 bin kişinin tatile çıktığını ve 500 milyon lira civarında pazar hacmi oluştuğunu anlatan Ulusoy, "Sahil bandında yer alan tesislerde ortalama doluluk yüzde 90'a ulaşmıştı. Bu yıl bayram tatilinin kısa olması nedeniyle iç pazar kaynaklı otel doluluk oranlarının geçtiğimiz yılın altında kalacağını düşünüyoruz." dedi.

Turizmde 2017 yaz sezonunun geçen yıla göre daha iyi geçeceğini düşündüklerini ifade eden Ulusoy, şöyle konuştu:

"Rusya pazarının yeniden açılması, Ukraynalıların ülkemize kimlikle girmesine olanak sağlayan düzenlemenin devreye girmesi ve birçok farklı pazarda talebin yavaş da olsa yeniden canlanmaya başlaması, 2017 yaz sezonunun 2016 yılına göre daha iyi geçeceğine işaret ediyor. Bununla birlikte iç pazarda da erken rezervasyona olan talep geçtiğimiz yıla göre artmış durumda. Dolayısıyla 2017 yaz sezonunda hem iç hem de dış pazar kaynaklı turizm hareketinin 2016'nın üzerine çıkacağını öngörüyoruz."

KISA TATİL KÜLTÜRÜ OLUŞMAYA BAŞLADI

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık da iç pazarda tatil alışkanlıklarının değişmeye başladığını, kısa tatil yapma alışkanlığının oluşmaya başladığını söyledi.

Ramazan Bayramı öncesinde de kısa, orta ve uzun kalışlar şeklinde iç pazarda hareketlilik olacağını kaydeden Ayık, "2-3 gün tatil yapacaklar da olacak, izni varsa birleştirip haftaya tamamlayacaklar da olacak. Bayram öncesinde kısa, orta ve uzun kalışlar şeklinde iç pazarda hareket var." diye konuştu.

Bayram için daha zamanın bulunduğunu ve son dakika satışların çok fazla olmasını beklediklerini belirten Ayık, "Hem okulların kapanması hem bayram hem de yaz tatili olmak üzere bir sürü kombinasyon üst üste gelecek. Birçok şey vesile yapılarak tatile çıkılacak. İç pazarda geçen yıl yakaladığımız hareketliliği kaybetmek niyetinde değiliz. İç pazarda ulaşmak istediğimiz rakam orta vadede 10 milyon. Bu sayıyı sağlayıp 15 milyonlara doğru gitmek istiyoruz. Şu anda 10 milyona doğru yaklaşıyoruz." ifadelerini kullandı.