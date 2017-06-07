Vodafone'dan 1 milyarlık yatırım

Türkiye'deki yatırımlarında 10 yılı tamamlayan Vodafone gelecek planlarını da şirketin tepe yöneticilerinin katıldığı toplantıda açıkladı. Vodafone Türkiye'nin 2016-17 mali yıl sonuçları ve gelecek planları Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda paylaşıldı. Katılımcılara Türkçe olarak hitap eden Deegan, şunları söyledi: "Türkiye'de 10'uncu yılımızı başarıyla tamamladık. Geçen mali yılımızda Türkiye'de en geniş 4.5G kapsaması sağlayan ve en fazla 4.5G müşterisine sahip operatör olduk. Sabit genişbantta yüzde 55 büyüme ile 562 bin müşterimiz oldu. Servis gelirlerimiz yüzde 16 artışla 8 milyar TL'ye ulaştı. FAVÖK yüzde 30 artışla 2.3 milyar TL oldu. 20 milyar TL'ye yaklaşan yatırımlarımıza ara vermeden devam ettik."



YATIRIMA DEVAM MESAJI

Türkiye'deki yatırımlara devam mesajı veren Deegan, "Buranın potansiyeline hep inandık. Türkiye'nin geleceğine de güvendiğimizi söylemek istiyorum. Bunun için önümüzdeki mali yılda 1 milyar TL'nin üzerinde yatırım yapacağız. Türkiye, genç nüfusuyla internet penetrasyonu ve kullanımında dünyaya örnek bir ülke. Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlanan Ulusal Genişbant Eylem Planı ile bir atılım yaşayacak. Bu planı 2023 Türkiye'sinin dijital geleceği için destekliyoruz. Bu yıl 7-14 yaş çocuklara kodlama eğitimi veriyoruz. 30 ilde 10 bin çocuğa ulaşacağız. Bu girişim, bilgi temelli bir ekonominin gelişmesini destekleyerek Türkiye'nin daha rekabetçi ve başarılı bir ülke olmasında rol oynayacak. Vodafone olarak, Türkiye'yi en son teknolojilerle buluşturmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



SERVİS GELİRİ 8 MİLYARI AŞTI

Toplantı, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Derya Hatiboğlu tarafından 2016-17 finansal verilerinin paylaşılmasıyla sona erdi. Şirketin servis gelirleri bu dönemde yüzde 16 artarak 8 milyar TL'ye ulaştı. 2016-17 mali yılında 1,2 milyar TL'lik yatırım yapan Vodafone Türkiye, önümüzdeki yıl 1 milyar TL'nin üzerinde yatırım daha yapacak. Böylece, şirketin 2006'dan bu yana Türkiye'ye yaptığı toplam yatırım 20 milyar TL'yi aşacak.



MÜŞTERİ SAYISI 22.8 MİLYON

Toplantıda Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy da, ticari operasyonlarıyla ilgili bilgi verdi. Buna göre, şirketin mobil müşteri sayısı 22.8 milyona ulaştı. 4.5G lansmanının ilk yılında veri kullanımı iki katına çıkarak 399 petabayt olarak gerçekleşirken, akıllı telefon penetrasyonu da yüzde 72 oldu. Şirketin sabit hizmetlerden elde ettiği gelirleri yüzde 60 arttı. Bunda, sabit genişbant abone sayısının yüzde 55 artarak 562 bine ulaşması etkili oldu. Bu verilere göre, üç operatör arasında sabit genişbant abone bazını en hızlı büyüten şirketin Vodafone olduğu belirtildi.