yenileniyor! İşte o tarihler...

AA

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 8.6.2017 10:15 Güncelleme Tarihi: 8.6.2017 10:37
15 Temmuz Şehitler Köprüsü yenileniyor! İşte o tarihler...

Bakan Arslan yaptığı açıklamada, "Köprüdeki bakım onarım ları 12 Haziran'da başlayacak, 31 Ağustos'ta tamamlanacak" dedi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yaptığı açıklamada, "'nün asfalt, yalıtım ve genleşme derzleri olmak üzere üstyapısı yenilenecek. Köprüdeki bakım onarım ları 12 Haziran'da başlayacak, 31 Ağustos'ta tamamlanacak" dedi.

2 ŞERİT TRAFİĞE KAPANACAK

Her aşamada köprünün 2 şeridinin trafiğe kapatılacağını ifade eden Bakan Arslan, "Mevcut trafik karşı yönden alınan ek ile 2 gidiş ve 2 geliş olacak şekilde düzenlenecek, trafiğin akıcı bir şekilde devam etmesini sağlayacağız" açıklamasında bulundu.

KÖPRÜDEKİ SON BAKIM

Arslan ayrıca "Köprülerdeki bu çalışmalar, uzun süreli son bakım çalışması olacak. Yeni geliştirdiğimiz metedolojiyle aylarca süren bakım çalışmaları, bir gecede tamamlanacak ve bakım onarım çalışmaları nedeniyle köprülerde trafik aksamayacak" ifadelerini kullandı.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü yenileniyor! İşte o tarihler...
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