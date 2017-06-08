15 Temmuz Şehitler Köprüsü yenileniyor! İşte o tarihler...

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yaptığı açıklamada, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün asfalt, yalıtım ve genleşme derzleri olmak üzere üstyapısı yenilenecek. Köprüdeki bakım onarım çalışmaları 12 Haziran'da başlayacak, 31 Ağustos'ta tamamlanacak" dedi.

2 ŞERİT TRAFİĞE KAPANACAK



Her aşamada köprünün 2 şeridinin trafiğe kapatılacağını ifade eden Bakan Arslan, "Mevcut trafik karşı yönden alınan ek şerit ile 2 gidiş ve 2 geliş olacak şekilde düzenlenecek, trafiğin akıcı bir şekilde devam etmesini sağlayacağız" açıklamasında bulundu.

KÖPRÜDEKİ SON BAKIM

Arslan ayrıca "Köprülerdeki bu çalışmalar, uzun süreli son bakım çalışması olacak. Yeni geliştirdiğimiz metedolojiyle aylarca süren bakım çalışmaları, bir gecede tamamlanacak ve bakım onarım çalışmaları nedeniyle köprülerde trafik aksamayacak" ifadelerini kullandı.