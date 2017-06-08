Avrupa Merkez Bankası faizi değiştirmedi

Giriş Tarihi: 8.6.2017 14:54
Avrupa Merkez Bankası faizi değiştirmedi

Banka beklendiği gibi faiz oranlarını ve varlık alım programını değiştirmedi, 'daha düşük' faiz söylemine para politikası bildirisinde yer verilmedi

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Haziran toplantısında faiz oranlarını ve varlık alım programını değiştirmedi. Politika faizi sıfırda, mevduat faizi yüzde eksi 0,40'ta ve marjinal fonlama faizi de yüzde 0,25'te bırakıldı.

Açıklamada, faiz oranlarının uzun bir süre daha şu anki seviyelerde kalacağı belirtildi. Ancak bildiride faiz oranlarının daha fazla düşebileceğini işaret eden söyleme bu kez yer verilmedi. Bir önceki bildiride "faiz oranları bir süre daha bu seviyelerde veya daha düşük seviyelerde kalabilir" ifadesine yer verilmişti.

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Avrupa Merkez Bankası faizi değiştirmedi
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