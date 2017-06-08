Avrupa Merkez Bankası faizi değiştirmedi

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Haziran toplantısında faiz oranlarını ve varlık alım programını değiştirmedi. Politika faizi sıfırda, mevduat faizi yüzde eksi 0,40'ta ve marjinal fonlama faizi de yüzde 0,25'te bırakıldı.



Açıklamada, faiz oranlarının uzun bir süre daha şu anki seviyelerde kalacağı belirtildi. Ancak bildiride faiz oranlarının daha fazla düşebileceğini işaret eden söyleme bu kez yer verilmedi. Bir önceki bildiride "faiz oranları bir süre daha bu seviyelerde veya daha düşük seviyelerde kalabilir" ifadesine yer verilmişti.