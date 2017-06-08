MÜSİAD'dan flaş Katar açıklaması

MÜSİAD Başkanlar Kurulu adına yapılan açıklama şöyle:

"MÜSİAD olarak, Körfez bölgesinde yaşanan gelişmeleri üzüntü ile takip ediyoruz. Teröre destek bahanesi ile Katar'a, Körfez ülkelerinin uyguladığı yaptırımların yanlış olduğunu düşünüyoruz. Bunun zaten sıkıntılı olan ortamı daha gerginleştireceği inancındayız. Yaşananlar, Ortadoğu üzerine yapılan uluslararası planlarda Katar'ın hedefe konulmuş olduğunu ve Müslüman ülkeler arasında nifak tohumları ekilmeye çalışıldığını gösteriyor. Bu haksız uygulamaya derhal son verilmesi çağrısında bulunuyoruz.

Kardeş ve dost ülkelerin bu yanlış kararlardan bir an önce dönmelerini, sorunlarını sulh içerisinde kendi aralarında uzlaşı kültürü ile çözmelerini öneriyoruz. Kardeş olan insanların sorunlarını bu şekilde çözümlenmesi tüm Müslüman âlemine yönelik bir sorumluluğun gereği ve tüm Müslümanların beklentisidir. Eğer bu sorun çözülmez ise faturasını tüm dünya ödeyecektir. Bölge ülkelerini bu sorumluluk bilinci ile aklıselim davranmaya ve sulha davet ediyoruz.

ABD Başkanı Trump'ın ziyaretinden sonra bu olayların gelişmesini manidar buluyoruz. Aklımıza Irak, Afganistan, Suriye ve daha birçok mazlum ülkelerin yaşadığı sorunlar geliyor. Bu problemin doğal bir sorun olmadığı, emperyalizmin dayattığı suni ve zorlama bir problem olduğunu gösteriyor. Bu tarz sıkıntılarını kendi içinde çözememiş İslam dünyasının yeni sorunları kaldıracak hali kalmamıştır. Müslümanın Müslümana düşman edilmeye çalışıldığı açıkça ortada olup tüm uyuşmazlıklarımızı barış, diplomasi ve diyalog yoluyla, kardeşlik hukukunu ön planda tutarak çözmeliyiz.

MÜSİAD olarak, dost ve kardeş Katar'ın yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Diğer dost ve kardeş ülkelerle de ilişkilerin sürmesinde fayda mülahaza ediyoruz. Katar'ı desteklemek üzere başkanlar kurulu olarak ilk yurt dışı programımızı bu ülkeye yapmaya karar verdik" denildi