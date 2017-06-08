Şampiyonlar ligi Bodrum’a taşındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde markalı inşaat projelerinin sayısı da hızla artıyor. Uzun yıllardır Bodrum'da faaliyet gösteren Çağdaş Holding ve Seba İnşaat yeni projelerde inşaat çalışmalarını sürdürürken, Nef, Astay İnşaat'ın Four Seasons projesi, Mesa, Gülman Grup, Ofton İnşaat, Altunbüken Holding ve Aksoy Holding de rotayı Bodrum'a kıran şirketler arasında yer alıyor. Ayrıca Ağaoğlu Şirketler Grubu, Akfen ve Dap Yapı'nın da bölgede proje hazırlığında olduğu biliniyor. Şampiyonlar ligindeki bütün markalı otel gruplarının Bodrum'a gelmek için yarıştığını dile getiren Çağdaş Holding İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar, "Mesela, Four Seasons geliyor. Mandarin, Swissotel, Hilton, Banyan Tree de yapılıyor. Hepsi 2020'lerde tamamlanacak. Cannes'a gittiğinizde neyi görüyorsanız burada da o olacak. Bodrum 25 yılda amatör ligden şampiyonlar ligine çıktı" şeklinde konuştu.Çağdaş Holding, Turgutreis'in ardından ikinci Swissotel'i Yokuşbaşı'nda açıyor. Swissotel Resort Bodrum Hill'in 100 milyon euroluk bir yatırım büyüklüğüne sahip olduğunu vurgulayan Dağlarca Çağlar, projedeki rezidansların 10'unu sattıkları bilgisini de paylaştı. Çağlar, "Otel ve rezidans konseptli bu projemizi 2018 itibarıyla devreye alacağız" diye konuştu. Bodrum girişi Yokuşbaşı mevkiinde, Bodrum Kalesi, Kos Adası ve Karaada manzarasına hakim projede inşaatın sonuna geldiklerini kaydeden Çağlar, "Swissotel Rezidans Bodrum Hill'de 108 oda ve 35 rezidans yer alacak" ifadelerini kullandı. Dağlarca Çağlar'ın verdiği bilgiye göre, rezidanslar, ihtiyaç çeşitliliğine cevap vermek amacıyla 130 ila 1062 metrekare aralığında daire, dubleks ve villalar şeklinde planlandı.Bodrum'daki gayrimenkul sektöründeki hareketliliğin Çağdaş Beton'un büyümesine de pozitif katkı verdiğini söyleyen Çağlar, "Betonda 2017'de yüzde 20 büyürüz. 3 yıl boyunca da gelecek projelerinde etkisiyle rekor büyümeler bekliyorum" dedi. Çağlar, iki yılda toplam 100 milyon euroluk yeni yatırım planladıklarını da söyledi.